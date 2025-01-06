Педиатр назвала воспаление кожи, которое возникает из-за нечастой замены подгузников у детей

Пеленочный дерматит часто возникает в первую неделю жизни ребенка и является распространенным состоянием, которое стоит вовремя распознать. Врач назвала средства, которые категорически нельзя использовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Почему возникает

Пеленочный дерматит - это распространенная форма раздражающего контактного дерматита в большинстве случаев из-за длительного контакта кожи с мочой и калом, что приводит к разрушению рогового слоя кожи и воспалению.

Может возникнуть из-за нечастой смены подгузников, диареи, пищевых факторов и недавнего применения антибиотиков.

Пеленочный дерматит может развиться уже в возрасте одной недели, но пик заболеваемости приходится на период от 9 до 12 месяцев.

Факторы, способствующие локальному нарушению барьерной функции кожи:

чрезмерная влажность - постоянная влага в области подгузника, вызванная сочетанием окклюзионного эффекта подгузника с присутствием мочи и кала, приводит к мацерации кожи и разрушению рогового слоя эпидермиса

трение - мацерация кожи увеличивает ее чувствительность к трению со стороны подгузника, что ухудшает барьерную функцию кожи. Это может способствовать проникновению химических раздражителей и микроорганизмов, в частности бактерий и грибков

фекальная ферментативная активность и изменение pH - в результате взаимодействия между мочой и калом фекальные бактерии, выделяют ферменты, нарушающие функции кожи

изменение микробиома кожи и повышение pH - повышенный pH из-за фекальной ферментативной активности нарушает кожный микробиом, увеличивая восприимчивость кожи к колонизации бактериями

По словам врача, этот дерматит обычно возникает на выпуклых поверхностях кожи, которые непосредственно контактируют с подгузником.

Пеленочный дерматит проявляется интенсивным покраснением и пятнами, которые часто объединяются в бляшки, отеком и шелушением пораженных участков.

В тяжелых случаях могут наблюдаться поверхностные эрозии (язвы).

Как лечить

Стоит увеличить частоту смены подгузников. Это ограничивает длительный контакт кожи с калом и мочой, а потому является важным аспектом лечения пеленочного дерматита.

Если возможно, младенцу следует сделать периоды отдыха без подгузников (например, несколько часов в день), позволяя коже контактировать непосредственно с воздухом.

Деликатное очищение - тоже важно в лечении такого состояния. Область подгузника следует осторожно очистить теплой водой и небольшим количеством мягкого моющего средства с физиологическим pH.

В качестве альтернативы можно использовать детские салфетки без ароматизаторов и спирта, но их следует прекратить использовать, если кожа становится раздраженной.

Каких средств избегать

Такие порошки, как кукурузный крахмал или тальк, представляют значительный респираторный риск при случайном вдыхании, поэтому их следует избегать.

Также следует избегать порошков пищевой соды и борной кислоты из-за риска токсичности при чрескожном всасывании.

Местные барьерные кремы обычно используются как начальная терапия легкого и умеренного пеленочного дерматита.

"Считается, что грудное молоко человека обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. В одном исследовании, которое охватывало 150 случаев пеленочного дерматита легкой и умеренной степени, грудное молоко было таким же эффективным, как и 1% крем с гидрокортизоном, для устранения сыпи после 7 дней лечения", - отметила врач.