Проверяйте все: педиатр озвучила список самых опасных игрушек для детей

Список самых опасных игрушек для детей

Игрушки с магнитами

Магниты становятся особенно опасными, если ребенок проглотит больше одного. Один магнит может притягивать другой магнит. Проходя через пищеварительную систему ребенка, они могут разорвать стенки кишечника. Это может послужить причиной перорации. При склеивании – кишечной непроходимости.

Игрушки с маленькими батарейками

Батарейки типа "таблетка" маленькие и круглые, похожие на кнопку, и сегодня используются во многих разных вещах.

Попадая в пищеварительный тракт, батарейка за короткий промежуток времени нагревается до температуры более 100 градусов. Из-за этого из нее вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых.

Врач напомнила, что только в Соединенных Штатах 2800 детей попали в больницу из-за того, что случайно проглотили кнопочные батарейки.

Убедитесь, что у вас нигде не лежат батарейки и, если они есть в девайсах или игрушках, надежно закрыты, что ребенок их не достанет. Лучше всего, если закрывающая их крышка закручивается винтом и этот винт является надежным. Постоянно проверяйте это.

Воздушные шары

Никогда не позволяйте детям младше восьми лет самостоятельно надувать шарики! Можно случайно вдохнуть воздушный шарик, когда ребенок делает вдох. Это одна из ведущих причин удушья у детей.

Игрушки со шнурами и лентами

Игрушки со шнурами более 20 см. Эти шнуры могут обмотаться вокруг шеи вашего ребенка и задушить его. Не вешайте игрушки в кроватках и манежах с помощью шнуров, лент или нитей. Это касается и нательных крестиков или оберегов у детей младшего возраста.

Слайм или лизун

Лизун состоит из молекул вещества-полимера, например клея. Хотя клей ПВА не считается токсичным, Но если его съесть, тогда вещество опасно для здоровья ребенка. В игрушку также добавляют тетраборат натрия (бура). Она обеспечивает лизуну упругость и одновременно мягкость. Тетраборат натрия может повлиять на нервную систему, почки, ЖКТ при попадании в организм или из-за раздражения на коже. При продолжительном контакте с кожей может вызвать контактный дерматит.

Крошечные детали

Маленькие дети известны тем, что тянут ко рту все. Вот почему есть такие строгие ограничения по размерам по возрасту. Обязательно проверяйте, подходит ли игрушка по возрасту. К примеру, при производстве оригинального конструктора LEGO к пластику добавляют сульфат бария, благодаря которому детали видны на рентген-снимках. Но и в таком случае не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Игрушки с острыми концами и краями

К этой категории относятся легко бьющиеся игрушки, такие как стеклянные или пластиковые. Некачественно изготовленные деревянные и металлические игрушки также могут иметь острые края, которые могут ранить ребенка.