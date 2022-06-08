ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як почистити гумові іграшки вашої дитини, щоб уникнути цвілі

Новость на русском →
Середа 08 червня 2022 11:24
Як почистити гумові іграшки вашої дитини, щоб уникнути цвілі Фото: Як правильно помити іграшки з ванної (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Іграшки для купання малюка потрібно теж правильно очищати, щоб уникнути появи на них грибка і цвілі.

У виданні The Sun розповіли, як це правильно зробити.

Гуру по вихованню дітей Софі Піклз розповіла, що іграшки для купання відіграють величезну роль в навчанні та творчості дитини, допомагаючи їй проявляти уяву, знімати стрес і отримувати задоволення від веселої гри.

"Оскільки це одні з найбільш часто використовуваних іграшок у вашому домі, важливо чистити їх так само часто, як і інші іграшки вашої дитини", - повідомила вона.

Цвіль в гумових іграшках дуже шкідлива для здоров'я.

Існують випадки, коли малюки мало не втратили зір через те, що грали з брудними іграшками для купання, тому дуже важливо утримувати їх в чистоті.

Софі пояснила, що вам не потрібно годинами чистити іграшки, і поділилася своїми порадами, як підтримувати їх чистоту до скрипу.

Як почистити гумові іграшки вашої дитини, щоб уникнути цвіліЯк правильно доглядати за іграшками у ванній (скріншот The Sun)

Промийте іграшки

Відразу після купання не забувайте мити іграшки в проточній воді.

Використовуйте посудомийну машину

Не варто думати, що вона тільки для брудних тарілок, ви також можете використовувати її для очищення іграшок.

Тримайте іграшки в сухості

Ключ до запобігання появи цвілі полягає в тому, щоб іграшки залишалися якомога сухішими.

Не замочуйте

Не залишайте іграшки замоченими у ванні після того, як ваш малюк закінчить купання.

Прибирайте їх сухими в коробку

Зробіть цей процес частиною гри з малюком, попросіть після купання його витерти їх і заховати в коробку.

Вам також буде корисно знати, що ці речі на кухні ні в якому разі не можна мити засобом для посуду.

Також читайте, як зробити миючі засоби своїми руками, які видалятимуть будь-яке забруднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
игрушки
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими