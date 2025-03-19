Это распространенный дефицит среди детей. Педиатр рассказала, что нельзя игнорировать
Дефицит железа - одна из самых распространенных проблем здоровья среди детей во всем мире. Нехватка этого элемента может приводить к анемии и даже снижению умственной активности. Как вовремя распознать проблему и предотвратить ее последствия?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Что такое ферритин
Ферритин - это белок, хранящий железо в организме. Он является главным показателем запасов железа, а его низкий уровень может свидетельствовать о скрытом дефиците железа или даже анемии.
Организм сохраняет дополнительное железо в виде ферритина для дальнейшего использования, которое обычно концентрируется в печени и клетках иммунной системы
Для коррекции анемии стоит использовать железосодержащие препараты, но только по назначению врача.
Когда тело использует железо, клетки выделяют небольшое количество ферритина в кровь. Поэтому уровень ферритина отображает количество железа, что сохраняется в организме.
Если врач назначил анализ на ферритин, то основная цель - определить, есть ли в вашем организме нормальное количество железа.
Симптомы железодефицита
К основным симптомам железодефицита относят:
- усталость и слабость
- отставание в развитии
- изменения аппетита
- головокружение
- хронические головные боли
- боли в ногах
- одышка
- звон в ушах
- раздражительность
Когда возникает состояние "пика"
Пика - это состояние, при котором человек желает употреблять вещества с низкой питательной ценностью, таких как глина, почва, мел и бумага. Когда у человека низкий уровень железа, они также могут хотеть льда или других непищевых веществ.
Однако исследователи не до конца понимают, почему это происходит.
У детей анемией считается уровень сывороточного ферритина <15 микрограммов/л для всех возрастных групп. Существуют определенные расхождения относительно норм ферритина в зависимости от лаборатории.
Если уровень <15 мкг/л, это может свидетельствовать о железодефиците, даже если гемоглобин еще в норме. Также есть мнение, что норма ферритина должна быть равна весу тела.
Синдром беспокойных ног при низком уровне железа
У людей с низким уровнем железа может развиться синдром беспокойных ног (RLS). Симптомы обычно появляются ночью - непреодолимое желание двигать ногами.
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