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Это распространенный дефицит среди детей. Педиатр рассказала, что нельзя игнорировать

, Среда 19 марта 2025 10:30
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Это распространенный дефицит среди детей. Педиатр рассказала, что нельзя игнорировать Почему возникает дефицит железа у детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дефицит железа - одна из самых распространенных проблем здоровья среди детей во всем мире. Нехватка этого элемента может приводить к анемии и даже снижению умственной активности. Как вовремя распознать проблему и предотвратить ее последствия?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что такое ферритин

Ферритин - это белок, хранящий железо в организме. Он является главным показателем запасов железа, а его низкий уровень может свидетельствовать о скрытом дефиците железа или даже анемии.

Организм сохраняет дополнительное железо в виде ферритина для дальнейшего использования, которое обычно концентрируется в печени и клетках иммунной системы

Для коррекции анемии стоит использовать железосодержащие препараты, но только по назначению врача.

Когда тело использует железо, клетки выделяют небольшое количество ферритина в кровь. Поэтому уровень ферритина отображает количество железа, что сохраняется в организме.

Если врач назначил анализ на ферритин, то основная цель - определить, есть ли в вашем организме нормальное количество железа.

Симптомы железодефицита

К основным симптомам железодефицита относят:

  • усталость и слабость
  • отставание в развитии
  • изменения аппетита
  • головокружение
  • хронические головные боли
  • боли в ногах
  • одышка
  • звон в ушах
  • раздражительность

Когда возникает состояние "пика"

Пика - это состояние, при котором человек желает употреблять вещества с низкой питательной ценностью, таких как глина, почва, мел и бумага. Когда у человека низкий уровень железа, они также могут хотеть льда или других непищевых веществ.

Однако исследователи не до конца понимают, почему это происходит.

У детей анемией считается уровень сывороточного ферритина <15 микрограммов/л для всех возрастных групп. Существуют определенные расхождения относительно норм ферритина в зависимости от лаборатории.

Если уровень <15 мкг/л, это может свидетельствовать о железодефиците, даже если гемоглобин еще в норме. Также есть мнение, что норма ферритина должна быть равна весу тела.

Синдром беспокойных ног при низком уровне железа

У людей с низким уровнем железа может развиться синдром беспокойных ног (RLS). Симптомы обычно появляются ночью - непреодолимое желание двигать ногами.

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