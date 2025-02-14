"Тело горит". Вот какая температура у детей считается самой опасной

Высокая температура у детей является одним из самых распространенных симптомов - это нормальная защитная реакция организма. Однако, есть определенная температура, которая считается опасной, ведь тогда тело будто горит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Признаки опасной температуры

В большинстве случаев лихорадка у детей колеблется от 38 до 40 градусов по Цельсию и длится от 3-5 дней. Обычно она является результатом типичных вирусных инфекций, которые проходят самостоятельно.

Важно помнить, что высокая температура необязательно отражает тяжесть заболевания. Большее значение имеет общая картина лихорадки и поведение ребенка, например, его настроение и энергичность.

Вопреки распространенному мнению, лихорадка сама по себе не приводит к повреждению мозга, как говорят, "ребенок сгорит". У маленьких детей высокая температура может быть связана с фебрильными судорогами.

Когда точно идти к врачу

Колебания температуры тела являются обычным явлением для больных детей, но лихорадка выше 38 градусов у младенцев в возрасте до 3 месяцев часто является тревожным сигналом.

В таких случаях немедленно обратитесь за медицинской помощью:

если высокая температура длится 5 дней или более, особенно если кажется, что ребенку не становится лучше

в редких случаях лихорадка может быть признаком чего-то более серьезного, например, рака, аутоиммунных заболеваний или расстройств иммунной системы

Также могут возникать и другие сопутствующие симптомы, такие как бледность, потеря веса и постоянное увеличение лимфатических узлов.

Педиатр рассказала, если лихорадка сопровождается такими симптомами - нужен осмотр врача:

одышка

сильный кашель

шумное дыхание

выглядит бледным/синюшным

сильная боль в животе

постоянная рвота

стул с кровью

сильное вздутие живота

сонливость, вялость или раздражительность, любые нарушения сознания

плохой аппетит (особенно, если меньше 50% от обычного употребления пищи)

высыпания, которые выглядят, как маленькие синяки и не исчезают при нажатии

"Если вам кажется, что ребенок не такой, как обычно, не игнорируйте это", - добавила медик.