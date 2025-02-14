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"Тело горит". Вот какая температура у детей считается самой опасной

Пятница 14 февраля 2025 12:23
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"Тело горит". Вот какая температура у детей считается самой опасной Какая температура у детей считается опасной (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Даша Власенко

Высокая температура у детей является одним из самых распространенных симптомов - это нормальная защитная реакция организма. Однако, есть определенная температура, которая считается опасной, ведь тогда тело будто горит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Признаки опасной температуры

В большинстве случаев лихорадка у детей колеблется от 38 до 40 градусов по Цельсию и длится от 3-5 дней. Обычно она является результатом типичных вирусных инфекций, которые проходят самостоятельно.

Важно помнить, что высокая температура необязательно отражает тяжесть заболевания. Большее значение имеет общая картина лихорадки и поведение ребенка, например, его настроение и энергичность.

Вопреки распространенному мнению, лихорадка сама по себе не приводит к повреждению мозга, как говорят, "ребенок сгорит". У маленьких детей высокая температура может быть связана с фебрильными судорогами.

Когда точно идти к врачу

Колебания температуры тела являются обычным явлением для больных детей, но лихорадка выше 38 градусов у младенцев в возрасте до 3 месяцев часто является тревожным сигналом.

В таких случаях немедленно обратитесь за медицинской помощью:

  • если высокая температура длится 5 дней или более, особенно если кажется, что ребенку не становится лучше
  • в редких случаях лихорадка может быть признаком чего-то более серьезного, например, рака, аутоиммунных заболеваний или расстройств иммунной системы

Также могут возникать и другие сопутствующие симптомы, такие как бледность, потеря веса и постоянное увеличение лимфатических узлов.

Педиатр рассказала, если лихорадка сопровождается такими симптомами - нужен осмотр врача:

  • одышка
  • сильный кашель
  • шумное дыхание
  • выглядит бледным/синюшным
  • сильная боль в животе
  • постоянная рвота
  • стул с кровью
  • сильное вздутие живота
  • сонливость, вялость или раздражительность, любые нарушения сознания
  • плохой аппетит (особенно, если меньше 50% от обычного употребления пищи)
  • высыпания, которые выглядят, как маленькие синяки и не исчезают при нажатии

"Если вам кажется, что ребенок не такой, как обычно, не игнорируйте это", - добавила медик.

Ранее педиатр называла редкую болезнь, которую можно обнаружить с помощью фото со вспышкой.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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