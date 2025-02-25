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Возникает у 70%: педиатр назвала распространенное среди детей состояние

Вторник 25 февраля 2025 17:33
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Возникает у 70%: педиатр назвала распространенное среди детей состояние Педиатр рассказала, почему возникают молочные корочки на голове ребенка (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Даша Власенко

Распространенным состоянием у малышей являются корочки на голове белого или желтого цвета. Около 70% трехмесячных детей имеют молочные корочки, поэтому родителям стоит знать, что делать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Почему возникают корочки

По словам медика, они могут быть не только на голове, но и на бровях, веках, ушах, носу, шее и области под подгузником. Возникают корочки от трех недель до двух месяцев после рождения и чрезвычайно часто встречается у младенцев.

При уходе родителям стоит бережно массировать кожу головы пальцами или мягкой мочалкой, чтобы снять чешуйки. Не царапайте и не чешите. Мойте голову детским шампунем 1 раз в день. Перед смыванием аккуратно расчешите чешуйки мягкой щеточкой или расческой с мелкими зубчиками.

Если чешуйки трудно снимаются, нанесите специальные средства, оставьте на 20 минут, затем расчешите и вымойте шампунем. Важно хорошо промыть кожу.

После исчезновения корочек мойте голову малыша 2-3 раза в неделю мягким шампунем, чтобы предотвратить повторное образование чешуек.

Что может усиливать образование корочек

Нанесение масла на кожу может усиливать образование чешуек, лучше использовать специальные кератолитические средства.

При молочных корочках:

  • не должно быть зуда
  • они не заразны
  • это не аллергия
  • это не плохая гигиена

Основные причина - усиленная работа сальных желез и грибок Маласезия.

Будьте максимально осторожны, вычесывая корочки малышу с открытыми темечками. Не получится убрать все корочки за один раз, рассчитывайте на несколько процедур с перерывами в несколько дней. Процесс должен быть постепенным, комфортным для ребенка и безопасным для здоровья.

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