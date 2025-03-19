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Це поширений дефіцит серед дітей. Педіатр розповіла, що не можна ігнорувати

, Середа 19 березня 2025 10:30
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Це поширений дефіцит серед дітей. Педіатр розповіла, що не можна ігнорувати Чому виникає дефіцит заліза у дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дефіцит заліза - одна з найпоширеніших проблем здоров’я серед дітей у всьому світі. Брак цього елемента може призводити до анемії та навіть зниження розумової активності. Як вчасно розпізнати проблему та запобігти її наслідкам?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що таке феритин

Феритин - це білок, що зберігає залізо в організмі. Він є головним показником запасів заліза, а його низький рівень може свідчити про прихований дефіцит заліза або навіть анемію.

Організм зберігає додаткове залізо у вигляді феритину для подальшого використання, яке зазвичай концентрується в печінці та клітинах імунної системи

Для корекції анемії варто використовувати залізовмісні препарати, але тільки за призначенням лікаря.

Коли тіло використовує залізо, клітини виділяють невелику кількість феритину в кров. Через це рівень феритину відображає кількість заліза, що зберігається у організмі.

Якщо лікар призначив аналіз на феритин, то основна мета - визначити, чи є у вашому організмі нормальна кількість заліза.

Симптоми залізодефіциту

До основних симптомів залізодефіциту відносять:

  • втома та слабкість
  • відставання у розвитку
  • зміни апетиту
  • запаморочення
  • хронічні головні болі
  • болі в ногах
  • задишка
  • дзвін у вухах
  • дратівливість

Коли виникає стан "піка"

Піка - це стан, при якому людина бажає вживати речовини з низькою поживною цінністю, таких як глина, ґрунт, крейда і папір. Коли у людини низький рівень заліза, вони також можуть хотіти льоду або інших нехарчових речовин.

Однак дослідники не до кінця розуміють, чому це відбувається.

У дітей анемією вважається рівень сироваткового феритину <15 мікрограмів/л для всіх вікових груп. Існують певні розбіжності щодо норм феритину в залежності від лабораторії.

Якщо рівень <15 мкг/л, це може свідчити про залізодефіцит, навіть якщо гемоглобін ще в нормі. Також є думка, що норма феритину має дорівнювати вазі тіла.

Синдром неспокійних ніг при низькому рівні заліза

У людей з низьким рівнем заліза може розвинутися синдром неспокійних ніг (RLS). Симптоми зазвичай зʼявляються вночі - непереборне бажання рухати ногами.

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