Новий закон може позбавити українців вищої освіти: про що мова

Українці можуть втратити право на вищу освіту (Фото: pexels.com)

Зміни торкнутися тих студентів, які хочуть перевестися або повернутися до навчання після перерви

Понад 300 тисяч українців можуть втратити право на вищу освіту через нові правила, які хочуть ввести в Міністерстві освіти і науки. Правила будуть стосуватися студентів, які хочуть продовжити навчання або перевестися з одного навчального закладу до іншого. Для того, щоб це зробити, їм доведеться заново проходити зовнішнє незалежне оцінювання.

Як повідомляє видання Lenta.ua, в міністерстві вже підготували проект наказу "Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, і надання їм академічної відпустки".

Якщо цей проект буде прийнято, то в 2020 році майже 300 тисяч українців опиняться без доступу до вищої освіти.

"На думку експертів, у сфері освіти, це не тільки порушує законодавство в цілому, але і не відповідає державним інтересам. По-перше, фактично мова йде про порушення конституційних прав на здобуття вищої освіти громадянами України, які з певних причин перервали навчання у закладах вищої освіти кілька років тому. Тепер же при поновленні чи переведенні до іншого університету ці студенти змушені будуть здавати ЗНО, яке щороку змінюється разом з навчальними програмами. А значить, здати його буде вкрай непросто, що автоматично "відсіє" людей", - йдеться в статті.