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В Україні закрилося майже 200 шкіл: що буде з учнями

STYLERЖиття    09.11.2019 - 10:49
В Україні закрилося майже 200 шкіл: що буде з учнями
В Україні закрилося майже 200 шкіл (фото: pixabay.comcoyot)

Однією з причин закриття шкіл є аварійний стан приміщень

В Україні за 2019 рік закрилося близько 200 школ, частина з яких тимчасово призупинила діяльність. Про різкі зміни та їх причини повідомляє прес-служба Міносвіти, передає УНН.

Наголошується, що за оперативними даними обласних органів управління освітою, на початок 2019-2020 навчального року були зачинені майже 200 шкіл. А от перед початком навчального року 2018-2019 було закрито 120 шкіл.

"Важливо підкреслити, що серед них є заклади, діяльність яких тимчасово припинена, у тому числі ті, що перебувають на капітальному ремонті", - повідомили в міністерстві.

В Україні закрилося майже 200 шкіл: що буде з учнямиВ Україні закрилося майже 200 шкіл (фото: pixabay.comcoyot)

Також за даними Міносвіти, основними причинами закриття шкіл є малокомплектність і переведення дітей на навчання в опорні школи, реорганізація малокомплектних шкіл у філії опорних шкіл або аварійний стан приміщень.

Нагадаємо, що у школі Кропивницького спалахнув гучний скандал через побиття дитини. Восьмирічного школяра побили на перерві кілька учнів, після чого хлопчик потрапив в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою.

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