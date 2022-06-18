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Готуємо картоплю-фрі вдома: простий і смачний рецепт

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Субота 18 червня 2022 11:20
Готуємо картоплю-фрі вдома: простий і смачний рецепт Фото: Рецепт смачної картоплі фрі (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля фрі - блюдо, яке люблять багато українців. Приготувати його вдома - не складе вам великих труднощів.

У матеріалі Styler читайте найпростіший і смачний рецепт приготування.

Для приготування візьміть

  • 1 кг картоплі для смаження
  • рослинна олія для фритюру
  • морська сіль середнього помелу
  • гарний кетчуп для подачі

Покроковий рецепт приготування

Для початку почистіть картоплю від шкірки. Зріжте округлі частини з усіх боків так, щоб у вас вийшов прямокутний брусок. Наріжте його уздовж пластинами товщиною 1 см, кожну пластину – на брусочки товщиною 1 см.

Промийте нарізану картоплю в холодній воді й покладіть в каструлю з підсоленою киплячою водою (води повинно бути багато, щоб картопля в ній лежав вільно). Доведіть воду до кипіння на середньому вогні. Зменшіть вогонь до мінімального і варіть картоплю 2 хв. Потім дайте їй обсохнути 20 хвилин, це потрібно для позбавлення від непотрібного крохмалю.

Дуже важливо прибрати картоплю в холодильник, щоб охолола. Приблизно 20-30 хвилин. Це потрібно, щоб на картоплі під час смаження відразу ж утворилася хрустка скоринка.

Візьміть глибоку широку каструлю (або сковороду, або вок) з товстим дном для фритюру. Налийте туди масло - шаром 8-10 см, чим більше масла, тим більші порції картоплі можна закладати.

Поставте каструлю на середньо-сильний вогонь і розігрійте масло до 190 градусів.

Викладайте підморожену картоплю в масло маленькими порціями і обсмажуйте до красивої золотистої скоринки з усіх боків. Щоб зберегти вже готову картоплю теплою, викладайте її спочатку на 1 хвилину на паперові рушники, щоб стік зайвий жир, а потім на блюдо або деко.

Подавайте з хорошим кетчупом. Смачного!

Готуємо картоплю-фрі вдома: простий і смачний рецепт

Рецепт картоплі фрі вдома (фото: kulinar.com)

До речі, додайте в варену картоплю всього один інгредієнт і вона стане смачніше.

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