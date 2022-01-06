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Королівська свинина з чорносливом в духовці для різдвяної вечері: простий рецепт

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Четвер 06 січня 2022 11:15
Королівська свинина з чорносливом в духовці для різдвяної вечері: простий рецепт Скріншот відео: М'ясо з чорносливом в духовці (Alina FooDee)
Автор: Світлана Мащенко

Різдвяна вечеря не буде повноцінною без м'яса. Якщо ви дотримувалися посту, він закінчився, і тепер себе можна балувати різними стравами зі свинини.

Про одну з них - королівську свинину з чорносливом в духовці - розповіла фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти для страви:

  • Свинина - 1,8 кг (ошийок)
  • Сіль - 2 ч. л. (за смаком)
  • Чорний перець - за смаком
  • Червоний гострий перець - 0,5 ч. л. (за смаком)
  • Приправа "Середземноморські трави" - 1 ч. л.
  • Мед - 2 ст. л.
  • Коньяк - 3 ст. л.
  • Часник - 10 зубчиків
  • Чорнослив - 200 г (краще - копчений)
  • Волоський горіх - 10 четвертинок

    Королівська свинина з чорносливом в духовці для різдвяної вечері: простий рецепт

    Королівська свинина з чорносливом в духовці для різдвяної вечері: простий рецепт

    Скріншот відео: Так буде виглядати наша готова свинина

    Змішати сіль, чорний, гострий перці, приправу. У 10 штук чорносливу покласти четвертинки горіха. Часник і чорнослив обваляти в приправах, зробити надрізи в м'ясо і нафарширувати його чорнослив і часником.

    У решту суміші приправ і солі додати гірчицю, мед, коньяк. Змастити м'ясо маринадом. Викласти поруч залишки чорносливу.

    Упакувати м'ясо дуже добре в кілька шарів фольги, щоб маринад не витікав. Залишити маринуватися мінімум на 2 години, а краще на 12-24 години в холодильнику.

    Запікати м'ясо в духовці при температурі 180 градусів протягом 2 годин. Якщо проткнути м'ясо ножем, то повинен текти повністю прозорий сік.

    Розкрити м'ясо, змастити верх м'яса соком, який виділився. Температуру в духовці збільшити до 250 градусів і зарум'янити м'ясо протягом 5-10 хвилин.

    Дивіться нижче рецепт на відео:

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