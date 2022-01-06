Королівська свинина з чорносливом в духовці для різдвяної вечері: простий рецепт
Різдвяна вечеря не буде повноцінною без м'яса. Якщо ви дотримувалися посту, він закінчився, і тепер себе можна балувати різними стравами зі свинини.
Про одну з них - королівську свинину з чорносливом в духовці - розповіла фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти для страви:
- Свинина - 1,8 кг (ошийок)
- Сіль - 2 ч. л. (за смаком)
- Чорний перець - за смаком
- Червоний гострий перець - 0,5 ч. л. (за смаком)
- Приправа "Середземноморські трави" - 1 ч. л.
- Мед - 2 ст. л.
- Коньяк - 3 ст. л.
- Часник - 10 зубчиків
- Чорнослив - 200 г (краще - копчений)
- Волоський горіх - 10 четвертинок
Скріншот відео: Так буде виглядати наша готова свинина
Змішати сіль, чорний, гострий перці, приправу. У 10 штук чорносливу покласти четвертинки горіха. Часник і чорнослив обваляти в приправах, зробити надрізи в м'ясо і нафарширувати його чорнослив і часником.
У решту суміші приправ і солі додати гірчицю, мед, коньяк. Змастити м'ясо маринадом. Викласти поруч залишки чорносливу.
Упакувати м'ясо дуже добре в кілька шарів фольги, щоб маринад не витікав. Залишити маринуватися мінімум на 2 години, а краще на 12-24 години в холодильнику.
Запікати м'ясо в духовці при температурі 180 градусів протягом 2 годин. Якщо проткнути м'ясо ножем, то повинен текти повністю прозорий сік.
Розкрити м'ясо, змастити верх м'яса соком, який виділився. Температуру в духовці збільшити до 250 градусів і зарум'янити м'ясо протягом 5-10 хвилин.
Дивіться нижче рецепт на відео:
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