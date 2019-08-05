Автор багатьох радянських хітів: помер знаменитий композитор і співак

Помер відомий радянський композитор (pixabay.com)

Він був автором багатьох хітів радянської естради

У Росії помер відомий композитор, музикант і співак Сергій Березін. Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram поетеса і друг музиканта Лариса Рубальська.

Сергій Березін був засновником і керівником відомого вокально-інструментального ансамблю "Полум'я". Він народився 31 жовтня 1937 року в Москві. З дитинства захоплювався музикою, грав на піаніно. Однак після школи поступив в інститут легкої промисловості.

Захоплення музикою не кинув і навіть став лауреатом джазового фестивалю. На естраді з'явився вперше з Марком Бернесом, в якості акомпаніатора. У 1973 році Березін став працювати разом з Юрієм Маліковим в знаменитому радянському ансамбль "Самоцвіти". Через кілька років він пішов з колективу і створив власний ансамбль "Полум'я".

Композитор Сергій Березін (wikipedia.org)

Більшість композицій для свого колективу Сергій Березін написав сам. Його авторству належать такі відомі хіти, як "Золоті кулі", "Може, я тебе вигадав", "Усюди тільки ти", "Осінь", "Сніг кружляє", "На два дні", "Соло для двох".

Більше двох десятків хітів Березина були написані на вірші Лариси Рубальскої і увійшли до репертуару таких відомих артистів, як Анне Вескі, Лев Лещенко, Микола Караченцов, Михайло Шафутинський, Філіп Кіркоров, Валентина Толкунова, Йосип Кобзон і Олександр Сєров.

У 1989 році Березін створив групу "Нескучний сад", яка проіснувала понад 5 років і випустила три альбоми.

Помер Сергій Володимирович Березін в Москві на 82-му році життя.

"Це був прекрасна дивовижна благородна і порядна людина. Він був дуже багато років моїм близьким, надійним другом. Я вдячна долі за те, що ти був у моїй долі, Серьожа, і мені буде дуже гірко без тебе", - написала Лариса Рубальська.

"Сніг кружляє, літає, літає" (ВІА "Полум'я")

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