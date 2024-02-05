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Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии: "Фигу с маком"

Понедельник 05 февраля 2024 16:17
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Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии: "Фигу с маком" Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины Павел Зибров назвал сумму своей пенсии, а также ответил, считает ли себя состоятельным человеком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя в программе "33 запитання від Люкс ФМ".

Какой размер пенсии у Павла Зиброва

Так, артист признался, что у него сейчас мало корпоративов, так как люди стали меньше гулять.

Рассказывая о размере своей пенсии, он отметил, что служил в Афганистане.

Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии: &quot;Фигу с маком&quot;

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Думал будет 50 тысяч, ну дулю с маком. Пенсия 7500 гривен. Есть заначка на подарки. 1000 долларов должно быть обязательно. Где-то под подушкой. Мое дело зарабатывать деньги, а Марина (жена) считает. Сейчас откладывать не получается. Много волонтерской работы", - поделился Зибров.

Также Павел ответил, считает ли себя состоятельным человеком.

"Безусловно. Для жизни у меня есть все: жилье, дача, машина, семья, театр, друзья, коммерческая работа. Я относительно богатый человек", - сказал певец.

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