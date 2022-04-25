Чотирилапа провідниця Ніколь працює на евакуаційному поїзді: завжди знає, до кого підійти

На одному з евакуаційних поїздів Укрзалізниці працює незвичайна провідниця – чотирилапий собака на прізвисько Ніколь. Вона допомагає пасажирам впоратися зі стресом і переживаннями, розважає дітей і стежить за порядком у вагоні разом зі своєю господинею.

Провідниця Тетяна Мінькова знайшла Ніколь на вокзалі в Дніпрі. Чотири роки тому вона врятувала цій собаці життя.

"Наші вагони стояли, і хтось закричав, як в останній раз. Я спустилася, щоб дістати, а вона не дістається. Довелося взяти ключ вагонний і виколупати її, тому що вона примерзла в лід", - розповіла про порятунок собаки провідниця.

Тетяна забрала сироту до себе, відігріла, вилікувала. Намагалася знайти для неї сім'ю, але дворнягу ніхто не захотів і Ніколь залишилася з нею. Разом вони вже чотири роки.

У перші дні після масштабного вторгнення собака залишалася вдома одна. Всі сусіди, друзі Тетяни поїхали і їй не залишилося нічого іншого, як попросити у керівництва дозволу взяти помічницю з собою.

"Звичайно! Як ми могли залишити братів наших менших? Собачка дуже ввічлива, вона не лається ніколи", - розповіла начальник поїзда Олена Світлична.

І Ніколь дійсно дуже ввічлива, розумна і слухняна собака. Вона стежить за порядком, допомагає своїй господині та піклуватися про пасажирів. Першою застрибує у вагон і перевіряє його на готовність до рейсу. Господиня розповідає, що навіть перевіряє якість прибирання.

Пасажири евакуаційного поїзда не скаржаться, хоча часом і дивуються такій помічниці.

"Люди дуже багато тікають від страждань, від війни, тому може дійсно допоможе комусь зняти стрес. Такими людськими очима дивиться", - кажуть пасажири.

Ніколь живе в купе з провідниками. Там у неї є місце для відпочинку і все необхідне. З пасажирами спілкується обережно і найбільше любить розважати дітей на довгому шляху від війни до безпечного місця.

"Вони всі кажуть, що вона м'яка, приємна. А вона просто лягає і лежить. Але є дітки, які постійно просять її виконувати команди. І вона вже - хочу, не хочу, через не можу – добре, будуть виконувати всі команди, які ти просиш", - розповідає провідниця Тетяна.

Вона помітила, що під час евакуаційних рейсів Ніколь ніби сама відчуває, хто з пасажирів найбільше потребує її підтримки. Іноді годинами не відходить від людини - ніби хоче хоч якось полегшити біль.

На рахунку у Ніколь - вже більше десятка евакуаційних рейсів. Вона вакцинована, чіпована, з міжнародним паспортом і навіть вже встигла з'їздити до Польщі. І знає всі залізничні правила.