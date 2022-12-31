Олег Скрипка: Мы будем возвращаться к войне с Россией, пока она не рассыплется на фрагменты

Артист известен своей патриотической позицией и любовью к украинским традициям. Скрипка - один из немногих отечественных музыкантов, который творил украиноязычные песни, когда это было еще нерентабельно в нашем шоу-бизнесе. Именно благодаря ему появились международный этнофестиваль "Країна мрій" и фестиваль современной украинской рок-музыки "Рок Січ".

Олег Скрипка вместе со своей группой Вопли Видоплясова за десять месяцев полномасштабной войны собрали почти миллион евро для помощи украинцам. С благотворительными концертами артист объездил почти всю Европу, а сейчас готовится к туру по Канаде, куда повезет рождественского "Щедрика" в собственной интерпретации.

Сегодня в большом интервью РБК-Украина Олег Скрипка рассказывает о культуре во время войны, псевдопатриотичности, влиянии российской пропаганды на зарубежную аудиторию. А также о том, какие опасности ждут украинское общество после победы.

Олег, расскажите о своих благотворительных турах в поддержку ВСУ.

Первый концерт мы сыграли 8 марта в Охматдете. Я приехал с баяном поздравить девушек и порадовать больных детей. С тех пор начались благотворительные концерты и до сих пор не заканчиваются.

Мы играли и по больницам, по военным и учебным частям, по госпиталам. И потом уехали за границу - уже было 7 выездов. Но только часть средств отправляем в ВСУ. По законодательству многих стран нельзя собирать деньги на нужды военных.

В Европе приходилось сталкиваться с людьми, которые верят в бред российской пропаганды?

Есть отношение правительств и отношение людей. Польша, Чехия, Америка, Англия, Ирландия, Канада - там и правительство, и люди сто процентов за нас. В Европе только венгры откровенно пророссийские. Но мы даже там выступали - нас приняла оппозиция их промосковского президента.

Французы тоже очень поддерживают нас. Правительство там какие-то непонятные движения совершает с этими звонками в Кремль. Но сами люди нам очень сочувствуют.

Очень сильное влияние Кремль оказывает на Германию. Эта агентура настолько мощна там, что у нас даже возникли проблемы с туром. 4 концерта нам отменили, состоялся только один - в Гамбурге. Мы его сыграли с поддержкой диаспоры.

В Штатах на Брайтоне, где живет много узбеков, таджиков, казахов, киргизов и россиян, они там транслируют мысли типа "вы сами себя бомбите". Они все еще находятся в каком-то странном мире.

Как Украина может бороться с пропагандой за границей?

Украина сейчас дает правильные месседжи. У нас мощный информационный фронт. Активизировались наши блоггеры. И сравнить их с русскими - это небо и земля. Там рассчитано на тупость и на примитив, а у нас - все на высоком уровне.

В первые дни войны вы выразили мнение, что мир сейчас проходит определенную трансформацию. Как меняются украинцы?

Украинцы с началом войны сплотились и помогают друг другу. Это идет нам на пользу. Потому что мы были рассеяны - каждый сам по себе. Это называется хуторянство... "Это мой хутор - моя маленькая империя, а что там за забором происходит - я не интересуюсь". Сейчас мы объединились, и эта поддержка невероятна. И украинцы в этом поменялись.

Очень поражает наша искренность. А еще у нас есть абсолютная уверенность в себе, она и принесет нам победу.

Раньше много говорили, что в украинцев комплекс неполноценности. Сейчас мы от него уже избавились?

Лечебные сирены нас его лишили. Однозначно можно сказать, что комплекс неполноценности в прошлом, его уже нет. Украинцы верят в себя, гордятся собой.

Иностранцы искренне удивлены нашим сопротивлением. У нас нет возможности расплываться в наших комплексах. Нам нужно просто идти вперед и побеждать. Брать тот ресурс, который у нас есть. А он у нас есть, мы просто о нем не догадывались. Поэтому комплекса неполноценности у нас точно нет.

Впрочем, меня волнует культурный план. Там не все так идеально и гладко. Мы рады, что побеждаем на Евровидениях, но культура - это не поп-песня. Произошла подмена ценностей, что культура - это блестки, фанерка, минусочек и поп-песня.

Это еще в древнем Риме придумали - культура для рабов. Она была создана для масс, чтобы много не хотели и не просили прав, вольностей и т.п. И у нас с этим есть проблемы.

А какой бы музыкой вы хотели представить Украину за границей?

В первую очередь, нужно представить Украину в Украине. Следует провести объективную ревизию культурного и исторического достояния. Есть богатая литература, даже немного альтернативного кино. Это нужно все поднять и оценить. А для этого должны быть эксперты, которым доверяют. А у нас бабло решает все.

И ситуация такова, что у нас сильное наследие, есть серьезные исполнители, а нет экспертов, которые это могут оценить и транслировать в люди. Нет ориентиров, народу впихивают хорошо продающийся поп-продукт и на этом зарабатывают бабки.

У нас сейчас большой всплеск в культуре. Однако все чаще говорят о псевдопатриотичности в музыке, в частности. Какую опасность она несет слушателю и есть ли в этом угроза развитию культуры?

Раньше все было просто. Были классные исполнители, которые, несмотря на почти запрет украинской песни, все равно ее пели, давали качество и смысл. И был этот весь балаган "теле-трали-вале". Было ясно, кто есть кто. Сейчас этот балаган поет украинские песни и взял на вооружение патриотику. А настоящие исполнители в этом всем растворились - мы их не видим и не слышим. И это большая опасность для нас.

Надо смотреть на поступки людей, а не то, что они говорят и как себя рекламируют, за кого они пели в течение предвыборных кампаний. По ощущению - доверять или не доверять таким людям. В принципе одна из причин войны - это культурный раздор в нашей стране.

Не побоюсь этого слова, первый союзник кремлевцев в любых странах - это местечковый идиотизм. Вот и они используют это рогульство. Если вспомнить, какие песни были в горячих ротациях в Украине, это русские и рагульские песни. Украинский рагулизм - это великий союзник нашего врага.

Олег Скрипка (фото: РБК-Украина)

Часть украинцев только с началом полномасштабной войны перешли на украинский...

Многие перешли на украинский, потому что им на головы полетели ракеты. Это такого копняка серьезного получила Украина! Это очень тяжелые испытания, но если иначе не получается, то что сделаешь... Я думаю, что если бы мы не получили такого копняка, то не факт, что мы выжили бы вообще как нация в современном информационном мире. Это нас история бьет палкой по голове, пока не выучим.

Я когда говорил "язык-язык, культура-культура-культура", то Кремль на меня разгонял облаву информационную. Фашистом меня называли. И наша журналистика тоже это разгоняла. И сегодня российская пропаганда тоже так работает - на идиотов.

Но надо понимать, что свое должно быть в приоритете - наша земля, язык, традиции. А если с этим не будет проблем, тогда уже будем толерантны и мультикультурны.

Все в пример ставят европейцев. Но, например, у французов нет языкового вопроса. У них бытовой патриотизм настолько глубинен, что они не переходят на английский, хотя там англоязычное давление очень сильно. Они слушают свои песни, пьют свое вино, едят свою кухню, смотрят свое кино. А после этого всего уже интересуются другим.

А у нас в Украине как раз наоборот. Приезжает иностранная группа Red Hot Chili Peppers... Она не популярнее в Украине, чем Вопли Видоплясова. А гонорар у них в 150 раз больше. Вот с какой стати?

А как Red Hot Chili Peppers выступает в Париже, то у них гонорар меньше, чем у их звезд. И у россиян точно так же. Нам нужно доказать самим себе, что у нас есть собственные ценности, и мы должны их потреблять. И когда мы этот рынок запустим у себя, тогда уже можно презентовать иностранцам - пусть тоже оценят.

Не жалеете ли вы о своем участии в российско-украинском мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки"? Было ли тогда ощущение, что транслируется неправильный образ украинца?

У нас отношения с московитами очень сложные и неоднозначные. Во-первых, нужно украинцам для себя откровенно признать, что мы создали Московию. Это мы ее основали, а затем давали свою культурную энергию. Даже идею создания русского языка дали украинцы. Все победы, которые имела Московия на фронтах, благодаря украинцам. Но мы были завоеваны более трех веков назад, и мы выжили благодаря нашей гибкости и пластичности.

И это сотрудничество - это тоже адаптация. Гоголь - украинец, мюзикл снимался в Украине, хотя там были российские поп-звезды. Я согласился на этот проект при двух условиях: первое, что будет еще украиноязычный вариант (но это не выполнили), а второе - что я должен дать копняков Киркорову. Это было исполнено. Это меня убедило и я снялся в том мюзикле.

Он до сих пор работает и любим в Украине. Я не знаю, показывают ли в России его. Это очень интересно, смотрят ли московиты его сейчас.

До 2014 года основное поле моей творческой деятельности было в России. Я там зарабатывал деньги. Этих денег было достаточно, чтобы инициировать фестивали в Украине - это вечерницы, фестиваль "Країна мрій", "Рок Січ" и другие инициативы. Ибо жизнь - это всегда адаптация и компромисс. Это был мой компромисс.

Безусловно, с 2014 года было совершенно естественно не ездить в Московию. Бескомпромиссно не играть там концерты. Финансово это сложно, потому до сих пор свой рынок, признаюсь, я ищу в Украине.

В свое время вы много гастролировали по России. Видели, как люди там живут, чем занимаются. Как вы можете охарактеризовать их ментальность? Можете выделить топ отличий между нами?

Во-первых, украинцы - это народ, россияне - нет. Это территория, на которой люди себя назвали россиянами из 18 века. А это очень мало времени, чтобы создался народ, чтобы были национальные черты. Даже с научной точки зрения нет гена россиян. Поэтому генетика об этом мифе "братских народов" ничего не знает...

Московиты из Москвы очень отличаются от всех остальных. И эта надменность, лживость, превосходство - это все Москва. На остальных территориях - люди, которые в принципе тоже оккупированы, как и мы когда-то были.

Когда там гастролировали, то развеивали миф о "великой и могучей России". Вот только отъезжаем от Москвы двадцать километров - и там их деревянные домики... Мы там всегда фотографировались и сбрасывали фото в Украину, чтобы посмотрели на "могучую".

В России я видел такое насилие, которое у нас просто не встречалось в таких масштабах... Мы выступали в Москве на пивном фестивале. Было много студентов, молодежи - все веселятся, я пою "Весну"... И тут приезжает "воронок", из него выскакивают московитские мусора и такими щучками запрыгивают в толпу, начинают бить молодежь. Это они так отрабатывают избиение в толпе! Я пою и кровь так - ужух... Фонтанчиками... А менты за волосы вытаскивают их и добивают...

А однажды мы приезжали в город Омск и чуваки меня заводят в какой-то подвал и рассказывают: "У нас здесь была столица Сибири и у нас здесь сопротивление, мы все равно сделаем здесь столицу, независимую от Москвы, потому что мы, как и вы, ненавидим московитов ".

А когда мы приезжали во Владивосток, там ребята показывали книгу об украинской республике "Зеленый Клин", которая была еще раньше УНР. Говорили: "Мы все знаем, все помним".

То есть вы верите, что Россия распадется?

Это был бы лучший выход для нас. Потому что пока будет конгламерация, которая может держаться только на насилии, то они это насилие будут транслировать снаружи. У нас нет иного выхода. Мы будем возвращаться к войне с ними, пока они не рассыпятся на фрагменты.

Олег Скрипка (фото: РБК-Украина)

Вы верите в хороших россиян? Имеем моральное право после победы допустить их в наше инфопространство?

Мы их уже допустили. Наше инфопространство почти оккупировано хорошими россиянами. Думаю, что есть неутешительная перспектива, такой "план Б". Когда рассыплется Московия, хорошие россияне ринутся в Украину и будут нам навязывать толерантность к русской культуре и языку. И они будут попытаться построить здесь, в Киеве, "русский мир". Я просто уверен, что такой проект есть.

Но Украина должна быть только украиноязычная, только в нашем мировоззрении, в нашей культурной среде. И все! Если они хотят сюда заходить, то должны учить наш язык, придерживаться наших нарративов.

Любой хороший россиянин говорит: "Мы один народ, нас разделили, мы объединимся и будем там все вместе классно жить". А как спрашиваю, где сделаем столицу, то всегда отвечают, что в Москве. То есть там это наслоение все равно очень-очень глубокое.

А о какой Украине вы мечтаете и сколько времени нужно, чтобы ее построить?

Если бы я был культурным тираном, мне бы понадобилось месяца четыре, чтобы построить такую страну. А если в данном случае - то, может быть, она никогда и не случится...

Я хотел бы, чтобы Украина была украинской. Хотелось бы дать слово молодежи, чтобы было многообразие. Но и не забывать тех артистов, которые уже давно на сцене, у которых хронически не было доступа к эфирам. Хотелось бы, чтобы были фестивали, где вокалист смог бы проявить себя. А так я сколько наблюдал прекрасных артистов, а они теряют надежду и - все...

Есть в обществе такое мнение, что Украине стоит отказаться от территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР", потому что там остались люди, у которых нет проукраинских взглядов. Такая идея ложна или целесообразна?

До начала вторжения я тоже пессимистично смотрел на это. На адаптацию Луганска и Донецка еще более или менее положительно, а вот Крым... Не представлял, как его вернуть в Украину. Но россияне сами подсказали, как это сделать. Сейчас у нас есть возможности для этого.

А если россияне сумели так запудрить мозги украинцам, что там живут, то эту пудру как-то развеять мы тоже сможем. Нужно иметь желание.

Мы имеем полноценное историческое право на эти территории и отказываться от них - идиотизм.

А находящиеся там люди пусть проходят собеседование, пусть возобновляют украинские паспорта. Пусть сдают экзамены на украинский язык, историю и тому подобное. Если они не в состоянии этого сделать, то пусть получат паспорт резидента - жителя этих территорий, который не имеет избирательного голоса и (что главное) права там баллотироваться, занимать влиятельные должности. А то и право быть журналистом, артистом и т.д. Это вопрос безопасности и политико-патриотической гигиены. Это нужно было в 1991 году сделать. Ну, не сделали...

Олег Скрипка (фото: РБК-Украина)

Что думаете о Зеленском? Многие считали, что с началом великой войны он сбежит...

Украинцам очень повезло. Если, не дай Бог, была бы какая-то слабинка - все, нам было бы гораздо тяжелее. У него была такая мистическая роль высока - он стал президентом в военное время.

Когда выбрали его, я задумался: что произойдет, как будет великая война? А произошло совершенно не так, как мы представляли. Люди меняются, или показывают свою сущность. А суть оказалась прекрасной. Отважный человек, гораздо смелее, чем другие деятели.

Но у нас есть опыт двух революций. Их создавали одни люди, а затем приходили другие и воспользовались ситуацией. Причем не в пользу революции. И история откатывалась назад.

Сейчас имеем такой же риск - что вернутся другие люди из Барселоны, Майами, и воспользуются ситуацией. Они уберут волонтеров, военных и тому подобное... И к этому нужно быть готовым.

Что пожелаете украинским в следующем году?

Дорогие украинцы, вас поздравляю с грядущими праздниками - с Новым годом, с Рождеством. Счастье, любви, процветание. Пусть в каждый дом к вам приедет настоящее Рождество, колядники пусть вас поздравляют и желают всего самого-самого прекрасного, которое может только случиться на планете.

Безусловно, я вам желаю мира и всем нам желаю победы. Нашим воинам я желаю силы и мужества. Обязательно, чтобы целые и здоровые возвращались к своим родным, домой. И всем нам желаю процветания и красивых, ясных, светлых песен. Слава Украине!

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