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Блинчики с ветчиной и сыром в хрустящей панировке: рецепт невероятной закуски

Понедельник 15 апреля 2024 18:41
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Блинчики с ветчиной и сыром в хрустящей панировке: рецепт невероятной закуски Блинчики с ветчиной и сыром в панировке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Блинчики - это отличный вариант для завтрака или ужина благодаря разнообразию возможных начинок, начиная с таких простых, как ветчина и сыр. Кроме этого, это обычное блюдо можно приготовить иначе - например, в панировке - придав блинчикам совершенно новый вкус.

О том, как приготовить блины с ветчиной и сыром в хрустящей панировке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера Юлии Сенич.

Что нужно для блинов в панировке

Для того чтобы приготовить хрустящие снаружи блины со вкусной начинкой, нужны следующие ингредиенты:

  • Мука - 220 г
  • Молоко - 500 мл
  • Яйца - 7 шт.
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Ветчина - 150 г
  • Сыр - 255-260 г
  • Сырный соус (или майонез или сыр "Филадельфия") - 100 г
  • Панировочные сухари - 250 г
  • Соль - щепотка
  • Растительное масло - 2-3 ст. л.
  • Сливочное масло - для жарки

Как готовить блины в панировке

Для начала сделайте тесто для блинов - соедините 3 яйца с солью и сахаром, просейте муку в отдельную миску. Добавьте половину муки в яйца, тщательно перемешайте смесь и влейте половину молока - оно должно быть едва теплым, не горячим или холодным.

После этого всыпьте оставшуюся муку и немного перемешайте смесь. Долейте молоко и перемешайте тесто до однородной консистенции. Добавьте растительное масло, размешайте и оставьте тесто на 15 минут.

Разогрейте сковороду и, раскачивая ее, вылейте тесто так, чтобы оно равномерно распределилось по поверхности.

Обжарьте блины по 3-5 минут с каждой стороны, убавив огонь до среднего.

Смажьте одну сторону блина соусом или майонезом, натрите сыр на терке и выложите вместе с ветчиной на соус. Натертого сыра должно быть 250 г, поэтому стоит брать кусочек немного большего веса.

Заверните блинчик - сначала сложите боковую, верхнюю и нижнюю часть в центр, чтобы образовался квадрат, а затем сверните рулетом.

Подготовьте кляр - 4 яйца слегка взбейте до однородной массы с солью по вашему вкусу, в отдельную миску высыпьте панировочные сухари. Окуните блинчик в кляр и обваляйте в сухарях - и повторите это действие.

Обжарьте рулеты до золотистой корочки, по 5-7 минут с каждой стороны - и вкусные блинчики в хрустящей панировке готовы.

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