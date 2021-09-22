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Пасажири львівського трамвая врятували чоловікові життя: вийшов на вулицю і впав

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Львів, Середа 22 вересня 2021 21:08
Пасажири львівського трамвая врятували чоловікові життя: вийшов на вулицю і впав Пасажири трамваю врятували чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові пасажири львівського трамвая №2 врятували чоловіка, в якого зупинилося серце. Зокрема, вони проводили заходи реанімації до приїзду медиків, чим і врятували йому життя.

Про це пише zaxid.net.

Так, інцидент стався у середу, 22 вересня, близько обіду.

Хто врятував львів'янина

Як розповів завідувач відділення реанімації Львівської обласної клінічної лікарні Олег Півень, чоловікові близько 70 років. У трамваї йому раптово стало погано і на площі Ринок пасажири допомогли йому вийти на вулицю, де він знепритомнів і упав.

Однак, на щастя, серед пасажирів були люди, які уміли проводити реанімаційні заходи. Там вони зрозуміли, що у чоловіка зупинилось серце і реанімували його до приїзду медиків.

У лікарні під'єднали усі необхідні пристрої й після четвертої спроби дефібриляції серце чоловіка забилося.

Чому чоловікові стало погано

Завідувач каже, що зараз невідомо, чому у чоловіка зупинилося серце.

"Електрокардіограма показала, що інфаркту нема. Причину зупинку серця можна буде встановити після проведення всіх необхідних обстежень", – додав Олег Півень.

Через деякий час пацієнт прийшов до свідомості й назвав своє прізвище. Чоловік їхав з роботи, пам'ятає, що сів у трамвай, а що було далі, не знає.

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