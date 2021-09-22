Пасажири львівського трамвая врятували чоловікові життя: вийшов на вулицю і впав
У Львові пасажири львівського трамвая №2 врятували чоловіка, в якого зупинилося серце. Зокрема, вони проводили заходи реанімації до приїзду медиків, чим і врятували йому життя.
Про це пише zaxid.net.
Так, інцидент стався у середу, 22 вересня, близько обіду.
Хто врятував львів'янина
Як розповів завідувач відділення реанімації Львівської обласної клінічної лікарні Олег Півень, чоловікові близько 70 років. У трамваї йому раптово стало погано і на площі Ринок пасажири допомогли йому вийти на вулицю, де він знепритомнів і упав.
Однак, на щастя, серед пасажирів були люди, які уміли проводити реанімаційні заходи. Там вони зрозуміли, що у чоловіка зупинилось серце і реанімували його до приїзду медиків.
У лікарні під'єднали усі необхідні пристрої й після четвертої спроби дефібриляції серце чоловіка забилося.
Чому чоловікові стало погано
Завідувач каже, що зараз невідомо, чому у чоловіка зупинилося серце.
"Електрокардіограма показала, що інфаркту нема. Причину зупинку серця можна буде встановити після проведення всіх необхідних обстежень", – додав Олег Півень.
Через деякий час пацієнт прийшов до свідомості й назвав своє прізвище. Чоловік їхав з роботи, пам'ятає, що сів у трамвай, а що було далі, не знає.
Раніше ми повідомляли, що 54-річний українець після смерті врятував життя п'ятьом людям.
Також ми писали, в Україні вперше пересадили кістковий мозок від нерідного донора.