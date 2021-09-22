Пассажиры львовского трамвая спасли мужчине жизнь: вышел на улицу и упал

Во Львове пассажиры львовского трамвая №2 спасли мужчину, у которого остановилось сердце. В частности, они проводили мероприятия реанимации до приезда медиков, чем и спасли ему жизнь.

Так, инцидент произошел в среду, 22 сентября, около обеда.

Кто спас львовянина

Как рассказал заведующий отделением реанимации Львовской областной клинической больницы Олег Пивен, мужчине около 70 лет. В трамвае ему внезапно стало плохо и на площади Рынок пассажиры помогли ему выйти на улицу, где он потерял сознание и упал.

Однако, к счастью, среди пассажиров были люди, которые умели проводить реанимационные мероприятия. Там они поняли, что у мужчины остановилось сердце и реанимировали его до приезда медиков.

В больнице подсоединили все необходимые устройства и после четвертой попытки дефибрилляции сердце мужчины забилось.

Почему мужчине стало плохо

Заведующий говорит, что сейчас неизвестно, почему у мужчины остановилось сердце.

"Электрокардиограмма показала, что инфаркта нет. Причину остановку сердца можно будет установить после проведения всех необходимых обследований", – добавил Олег Пивень.

Через некоторое время пациент пришел в сознание и назвал свою фамилию. Мужчина ехал с работы, помнит, что сел в трамвай, а что было дальше, не знает.