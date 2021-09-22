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54-річний українець після смерті врятував життя п'ятьом людям (фото)

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Львів, Середа 22 вересня 2021 11:56
54-річний українець після смерті врятував життя п'ятьом людям (фото) Фото: 54-річний українець після смерті врятував життя п'ятьом людям (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

54-річний українець подарував шанс на життя п'ятьом людям. Чоловік, на жаль, помер від геморагічного інсульту. Але завдяки згоді рідних, а також героям-лікарям, медицина в Україні зробила прорив - перша пересадка легень і перше пересаджене серце дитині.

Про це розповіли в Facebook "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова".

Перша пересадка легенів була проведена 56-річному львів'янину Віктору. Чоловік хворів на бульозну емфізему легень більше 10 років, три з яких він практично не виходить з дому через киснезалежність. Без пересадки Віктор не прожив би і декількох місяців.

Пересадку провели українські лікарі за допомогою польських колег, на рахунку яких більше сотні пересадок легень.

13-річний Максим з Волині, у якого в липні раптово стався інсульт, отримав нове серце.

"Серце хлопця не справлялося, терміново потрібна була пересадка. Трансплантацію серця провела команда Бориса Тодурова з Інституту серця спільно з нашим дитячим кардіохірургом Віталієм Петровим", - йдеться в повідомленні.

54-річний українець після смерті врятував життя п'ятьом людям (фото)

Фото: у Львові провели унікальну пересадку органів (facebook.com/emergencyhospitall)

37-річна львів'янка Марія отримала нову печінку. Жінка хворіла на цироз і дуже потребувала нового органу. Операцію провели львівські лікарі разом з колегами з київської лікарні "Феофанія".

Нирки отримали 40-річний Юрій родом з Донеччини і 45-річний Віталій з Тернопільщини. Обидва чоловіки хворіли на хронічний глоуронефрит і перебували на діалізі. Нирки пересадили медики Львівської лікарні.

У донора також зробили забір рогівки ока, яка вже скоро подарує повноцінне життя ще одній людині.

"Щирі співчуття та вдячність родині донора, які зробили неймовірне - врятували п'ятеро людей!" - пишуть медики.

54-річний українець після смерті врятував життя п'ятьом людям (фото)

Фото: у Львові чоловік після смерті врятував п'ятьох (facebook.com/emergencyhospitall)

Раніше ми писали, про першу пересадку серця дитині в Україні.

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