Что делать, если тесто не поднимается: спасаем пасхальную выпечку
Перед Пасхой все активно готовятся и пекут паску. Однако, если тесто не поднимается, не паникуйте - есть простые способы получить ароматную и пышную выпечку к праздничному столу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт WikiHow.
Почему тесто не поднимается
Проверьте тип дрожжей и срок годности
Нераскрытые сухие дрожжи хранятся 2 года, тогда как открытые - 4-6 месяцев в холодильнике или 6 месяцев в морозильной камере. По истечении срока службы дрожжей они будут работать слабо или вообще не будут действовать.
Важно знать, что некоторые виды дрожжей поднимаются очень медленно, и может потребоваться несколько часов.
Проверьте среду
Идеальная температура для подъема теста составляет примерно 24°C с высокой влажностью для медленного, равномерного и ароматного подъема.
Тип муки и техника замешивания
Некоторые сорта муки, особенно белые, могут иметь низкие показатели клейковины, или же содержать противогрибковые добавки, которые производители добавляют в свой продукт. Поэтому, если тесто не поднимается, стоит заменить муку на другую марку и попробовать еще раз.
Употребление соли
Соль является необходимым ингредиентом, который создает гладкое эластичное тесто, но избыток замедляет действие дрожжей. Добавьте только необходимое количество соли, и добавьте ее в муку, а не в воду, в начале.
Дайте тесту отдохнуть
Не мешайте тесту, пока оно поднимается, особенно если оно очень влажное. Большинству теста нужно отдохнуть в течение 1-3 часов, чтобы получить надлежащий подъем.
Что делать
Повысьте температуру до 27-32 °C
Если вы хотите, чтобы ваше тесто поднялось, повысьте температуру и установите идеальную влажность (75%). Наполните форму для запекания кипятком и поставьте ее на самую низкую решетку в духовке. Поместите емкость с тестом на среднюю решетку, закройте дверцу духовки и дайте тесту подняться.
Кроме того, вы можете вскипятить чашку воды в микроволновой печи, затем поставить емкость с тестом в микроволновую печь вместе с водой и закрыть дверцу.
Некоторые люди включают духовку и ставят тесто на плиту, накрыв влажным полотенцем. Духовка сохраняет поверхность плиты теплой, а влажное полотенце обеспечивает увлажнение.
Добавьте еще дрожжи
Если тепло и влага не активирует дрожжи, то стоит попробовать добавить больше дрожжей. Откройте новую упаковку и смешайте чайную ложку дрожжей с 1 стаканом (240 мл) теплой воды и 1 столовой ложкой сахара.
Дайте этой смеси настояться примерно 10 минут, пока не появится пена.
Добавьте муки
Проверьте, липкое ли тесто на ощупь. Если да, то вероятно, недостаточно вымешано тесто. Замешивайте с дополнительным количеством муки до тех пор, пока тесто не будет гладким и шелковистым на ощупь и перестанет прилипать к рукам. Дайте отдохнуть и подняться в теплой влажной среде.
Вас может заинтересовать
- Известно, почему на Пасху красят яйца и пекут паски
- Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина 2025 года?
- Рецепт паски без дрожжей за 1 час, когда не хватает времени на приготовление