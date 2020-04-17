Великоднє богослужіння для водіїв: українців на карантині кличуть на Автохвалу

Великдень 2020 - для водіїв проведуть службу на парковці (колаж РБК-Україна)

В умовах карантину в Україні автомобілістам запропонували альтернативний спосіб відсвяткувати Великдень

Великдень в Україні у 2020 році святкуватиметься 19 квітня за новими правилами через карантин у зв'язку з коронавірусом. Українські церкви закликали віруючих залишатися вдома, дивитися трансляцію богослужіння і не ходити до храмів, щоб освятити паски - це можна зробити вдома.

Священики в Одесі запропонували альтернативний варіант для зустрічі свята на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Так, одна з місцевих євангельських християнських організацій вирішила провести богослужіння прямо на автопарковці поруч із будівлею церкви. Про це розповів старший пастор Одеської Народної Церкви Денис Сердиченко у своєму Facebook.

На урочистій літургії, яку вже назвали "Автохвала", зможуть бути присутніми всі бажаючі автомобілісти на особистому транспорті.

Основні умови: припаркувавшись на певній дистанції один від одного й не залишати салонів машин.

Парафіянам також запропонували взяти участь у проведенні служби, використовуючи функції авто. Так, замість "Амінь" можна буде помигати дальнім світлом, а замість оплесків - використовувати "аварійку".

В Одесі водіїв запрошують провести Великдень 2020 на парковці - афіша "Автохвала" (Фото: facebook.com/odessapeoplechurch)

Раніше повідомлялося, що у Києві на великодніх вихідних біля 179 храмів чергуватимуть поліція і військовослужбовці Нацгвардії в рамках карантинних заходів. Правоохоронці будуть проводити профілактичну роботу з віруючими, а на найбільш злісних порушників - складати протоколи і штрафувати.