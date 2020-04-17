У Києві біля храмів буде чергувати поліція

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці заступлять на службу біля храмів з вечора напередодні Великодня

У Києві на великодніх вихідних біля 179 храмів чергуватимуть поліція і військовослужбовці Національної гвардії в рамках карантинних заходів для запобігання поширення коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Повідомляється, що правоохоронці заступлять на службу біля храмів з вечора напередодні Великодня.

"Пріоритетним завданням поліцейських під час запланованих заходів буде профілактична робота з віруючими і контроль за дотриманням громадянами карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирі ввели заборону на відвідування храмів, а також на участь у масових релігійних заходах під час великодніх свят.

Крім того, у Мукачеві на період великодніх свят закривають усі церкви. Також припиняють роботу всі установи, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл, що входять до складу ОТГ.

Зазначимо, коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За добу заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На даний момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4662 українців, зафіксовано 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали.