Пасхальное богослужение для водителей: украинцев на карантине зовут на Автохвалу

Пасха 2020 - для водителей проведут службу на парковке (коллаж РБК-Украина)

В условиях карантина в Украине автомобилистам предложили альтернативный способ отпраздновать Пасху

Пасха в Украине в 2020 году будет праздноваться 19 апреля по новым правилам из-за карантина в связи с коронавирусом. Украинские церкви призвали верующих оставаться дома, смотреть трансляцию богослужения и не ходить в храмы, чтобы освятить паски - это можно сделать дома.

Священники в Одессе предложили альтернативный вариант для встречи праздника в честь Воскрешения Иисуса Христа.

Так, одна из местных евангельских христианских организаций решила провести богослужение прямо на автопарковке рядом со зданием церкви. Об этом рассказал старший пастор Одесской Народной Церкви Денис Сердиченко в своем Facebook.

На торжественной литургии, которую уже назвали "Автохвала", смогут присутствовать все желающие автомобилисты на личном транспорте.

Основные условия: припарковавшись на определенной дистанции друг от друга и не покидать салонов машин.

Прихожанам также предложили принять участие в проведении службы, используя функции авто. Так, вместо "Аминь" можно будет помигать дальним светом, а вместо аплодисментов - использовать "аварийку".

В Одессе водителей приглашают провести Пасху 2020 на парковке - афиша "Автохвала" (Фото: facebook.com/odessapeoplechurch)

Ранее сообщалось, что в Киеве на пасхальных выходных возле 179 храмов будут дежурить полиция и военнослужащие Нацгвардии в рамках карантинных мер. Правоохранители будут проводить профилактическую работу с верующими, а на самых злостных нарушителей - составлять протоколы и штрафовать.