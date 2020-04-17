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Великдень 2020: який обряд потрібно обов'язково провести

STYLERЖиття    17.04.2020 - 23:20
Великдень 2020: який обряд потрібно обов'язково провести
Великдень 2020 (Фото: facebook.com/artkitchenn)

Великдень в Україні святкуватиметься в цьому році в умовах карантину

Великдень 2020 в Україні святкуватимуть по-особливому - з урахуванням карантину через коронавірус віруючим не рекомендують відвідувати богослужіння і проводити традиційне освячення пасок та крашанок біля храмів.

Українські церкви звернулися до православних і греко-католиків із закликом залишатися вдома і пояснили, як можна освятити головні атрибути свята самостійно.

Зазначимо, що практично всі великодні традиції виникли в богослужінні, тому віруючі можуть дистанційно дотриматися обрядів, дивлячись великодню службу і стежачи за літургією онлайн або по телевізору.

Які важливі обряди і традиції на Великдень

В Церкві з давніх часів склалася традиція звершення Пасхального богослужіння вночі. Тому віруючим бажано почати свою "дистанційну присутність" - увімкнути трансляцію - в цей час теж.

На Великдень українці за традицією роблять важливий обряд - обов'язкове "христосування": вітають одне одного словами "Христос воскрес" - "Воістину воскрес", іноді додаючи до цього "Славімо його!". Вітаючи одне одного, зазвичай тричі цілються з цими словами - але з урахуванням карантину можна цього разу просто посміхнутися або послати повітряний поцілунок.

Відразу після служби прийнято відправляються на сімейний великодній сніданок, який складається з освячених продуктів. На столі обов'язково мають бути освячені паски, яйця-крашанки і червоне вино.

Великдень прийнято проводити в колі близьких людей.

У великодній кошик для освячення прийнято класти здобні паски, сирну паску у формі пірамідки (символ гори Голгофи, на якому розіп'яли Христа), і яйця-крашанки.

Також прижився звичай на Великдень влаштовувати "битки" - своєрідне змагання з крашанками. Люди вдаряються освяченими яйцями, перевіряючи, у кого воно міцніше.

Додамо, що за народною прикметою шкарлупу від великодніх яєць і залишки зі святкового столу потрібно закопати у землю або спалити, щоб благополуччя не покидало хату весь рік.

Раніше ми писали про те, що категорично не можна робити на Великдень.

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