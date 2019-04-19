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Великодній кошик 2019: що категорично не можна освячувати в церкві

STYLERЖиття    19.04.2019 - 19:32
Великодній кошик 2019: що категорично не можна освячувати в церкві
Великдень 2019 - що не можна освячувати в церкві (фото: РБК-Україна)

Великодній кошик цього року подорожчав

Великдень у 2019 році всі православні світу святкуватимуть 28 квітня. Які продукти варто покласти у великодній кошик, що ні в якому разі не можна освячувати в церкві, а також у скільки цього року обійдеться українцям традиційний набір продуктів, повідомляє УНІАН.

За традицією в корзину, яку несуть на освячення до церкви, кладуть набір продуктів, які не можна їсти під час Великого посту. Головні атрибути великоднього кошика мають символічне значення.

Основу кошика складають писанки і (паска). Яйця символізують початок нового життя, а паска - Небесне Царство. Також з собою в храм можна взяти сало, шинку, домашню ковбасу і молочні продукти.

Іншими символічними продуктами в кошику є хрін, як символ міцних коренів і сіль, як символ очищення від гріхів.

Що заборонено освячувати на Великдень? Так, у велике християнське свято в храм не можна нести:

  • алкоголь, за винятком кагору;
  • кров'яну ковбасу і продукти, зроблені з крові тварин;
  • прикраси, гроші, документи та інші матеріальні цінності.
  • ножі і гострі предмети.

Великодній кошик 2019: що категорично не можна освячувати в церкві

Пасха 2019 - що не можна освячувати в церкві (фото: pixabay.com)

Вартість великоднього кошика у 2019 році складе близько 600 гривень:

  • паска - від 40 грн 1 шт;
  • яйця - від 23 грн 10 шт;
  • ковбаса - від 140 грн 1 кг;
  • сало - від 80 грн за 1 кг;
  • буженина - від 95 грн 1 кг;
  • сир твердий - від 120 грн 1 кг;
  • масло - від 30 грн пачка;
  • сир - від 40 грн 0,5 кг;
  • сіль - від 10 грн 1 уп.;
  • хрін - від 10 грн 1 шт.;
  • кагор - від 40 грн 1 пляшка.

Великодній кошик 2019: що категорично не можна освячувати в церкві

Пасха 2019 - що не можна освячувати в церкві (фото: pixabay.com)

Звичайно ж ціна на традиційні продукти буде змінюватись залежно від регіону, а також від місця, де ви купуєте продукти (супермаркет, ринок).

Раніше ми писали, яких традицій дотримуються і в які прикмети вірять українці в день Чистого четверга, який у цьому році припадає на 25 квітня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які існують головні традиції Вербної неділі та головні прикмети на цей день.

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