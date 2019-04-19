Великодній кошик 2019: що категорично не можна освячувати в церкві

Великодній кошик цього року подорожчав
Великдень у 2019 році всі православні світу святкуватимуть 28 квітня. Які продукти варто покласти у великодній кошик, що ні в якому разі не можна освячувати в церкві, а також у скільки цього року обійдеться українцям традиційний набір продуктів, повідомляє УНІАН.
За традицією в корзину, яку несуть на освячення до церкви, кладуть набір продуктів, які не можна їсти під час Великого посту. Головні атрибути великоднього кошика мають символічне значення.
Основу кошика складають писанки і (паска). Яйця символізують початок нового життя, а паска - Небесне Царство. Також з собою в храм можна взяти сало, шинку, домашню ковбасу і молочні продукти.
Іншими символічними продуктами в кошику є хрін, як символ міцних коренів і сіль, як символ очищення від гріхів.
Що заборонено освячувати на Великдень? Так, у велике християнське свято в храм не можна нести:
Пасха 2019 - що не можна освячувати в церкві (фото: pixabay.com)
Вартість великоднього кошика у 2019 році складе близько 600 гривень:
Пасха 2019 - що не можна освячувати в церкві (фото: pixabay.com)
Звичайно ж ціна на традиційні продукти буде змінюватись залежно від регіону, а також від місця, де ви купуєте продукти (супермаркет, ринок).
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