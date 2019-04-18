Чистий Четвер 2019: головні традиції і прикмети

Фото: Чистий четвер (pixabay.com)

Чистий четвер – головні традиції і прикмети цього дня незадовго до Великодня

Чистий четвер в Україні цього року припадає на 25 квітня за три дні до свята Пасхи. Протягом цього дня православні християни суворо дотримуються традицій, пов’язаних із Чистим четвергом.

Багато українців щороку дотримуються традицій Чистого четверга, а інші принаймні добре знають про них.

Що можна і не можна робити в Чистий четвер, що символізує це свято? Про це читайте у матеріалі.

Вірування і традиції Чистого четверга

Чистий четвер – день, коли традиційно прийнято влаштовувати прибирання вдома. Свої домівки саме цього дня українці готують до Христового Воскресіння, але вже потім не прибирають житло аж до самої Пасхи.

Багато хто дотримується і більш суворих традицій – уникає будь-якої фізичної роботи протягом трьох днів, починаючи саме з Великодня.

Фото: Чистий четвер настає перед святом Пасхи (pixabay.com)

Чистий четвер, як відомо, настає за день до Страсної п'ятниці. Цей день прийнято вважати таким, коли людина має очистити не тільки житло, а й душу. У Чистий четвер прийнято направити свої сили на те, щоб прибрати житло від сміття, навести порядок, освіжити житло вологим прибиранням.

При цьому радять думати також про очищення душі – проганяти негативні думки, думати про хороше та про те, що принесе вам добро, спокій та затишок.

У православній традиції прийнято цього дня позбавлятися негативних думок, намагатися прогнати від себе подалі страх, песимізм та максимально віддалитися від усього, що пов'язане з негативом. Вважають, що у світле свято Пасхи нести будь-який душевний негатив не можна. Чистий четвер – це очищення як фізичне, так і духовне.

Фото: Чистий четвер – традиції та прикмети цього дня (pixabay.com)

Також у цей день прийнято позбуватися старого мотлоху. До речі, саме цього дня його треба саме викинути, а не віддавати іншим людям. Віддати старі речі на благодійність варто не у Чистий четвер, а пізніше.

А Чистий четвер – це день, коли всього старого позбуваються назовсім. Сміливо викидайте старі речі у смітник – це принесе вашому дому оновлення та благополуччя!

Традиції купання у Чистий четвер

У Чистий четвер треба встигнути скупатися до сходу сонця. Для цього треба, звісно, прокинутися раніше. Вірять, що саме в цей час вода набуває унікальних лікувальних властивостей і може навіть зцілити. Предки вірили, що купання у воді до сходу сонця допоможе залишатися духовно чистим до Чистого четверга наступного року.

До речі, при купанні у Чистий четвер можна прочитати змову на удачу:

"Чистий четвер Великдень славить, весь народ православний Великдень славить,

так би і мене люди славили, і молодий, і старий, щоб в пошані у начальства я раб Божий (ім'я) ходив,

щоб справа моя мені приносила прибуток.

Золото до моїх рук липне, горнеться.

Монети в гаманці побрязкують. Ключ. Замок. Мову. Амінь".

Фото: Чистий четвер – день, коли влаштовують прибирання (pixabay.com)

Купання у Чистий четвер радять закінчити обливанням холодною водою. Проте його не радять робити тим, хто має будь-які хвороби.

Перед умиванням добре було б покласти у воду срібну ложку або срібну монету. Згідно з віруваннями, таке "срібне" умивання дасть людині міцне здоров'я та красу на довгі роки.

Прикмети на Чистий четвер

Сонячна і тепла погода на Чистий четвер – провісник того, що друга частина весни буде також теплою.

Дощ чи гроза на Чистий четвер – значить холодна погода буде триматися до самого літа.

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