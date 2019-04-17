Вербна неділя 2019: головні традиції і прикмети

Фото: Вербна неділя (УНІАН)

Вербна неділя настане всього через кілька днів. Про головны традиції свята – у матеріалі Styler

Вербну неділю, древнє свято, що сягає корінням у глибину віків, православні християни зазвичай відзначають після закінчення вербного тижня рівно за один тиждень до свята Великодня.

Що означає це свято, які його головні традиції, що можна і не можна робити в цей день – читайте в добірці головних фактів про цю важливу дату.

Походження свята

Вербна неділя своєю історією сягає в глибину століть. Це свято тісно пов'язують з легендою про відвідування Ісусом святого міста Єрусалиму. Місцеві жителі радо зустрічали його, коли він в'їжджав у місто на ослі. Люди встилали йому дорогу пальмовими гілками і вигукували при цьому слово "Осанна!", що означало, що вони визнавали Ісуса месією.

Ця подія ось уже багато століть вважається символом входу сина людського в рай. Як відомо, на території України і сусідніх країн пальми не ростуть, тому їх замінили гілками верби. Вони символізують зародження нового життя і весняне пробудження природи.

Коли відзначають Вербну неділю

В Україні, як і в інших країнах, Вербну неділю або ж Вхід Господній у Єрусалим завжди відзначають рівно за тиждень до Великодня.

Самому ж святу передує Вербна неділя.

Фото: Вербна неділя (УНІАН)

Цікаво, що в католицькій традиції Великдень відзначають на тиждень раніше, тому Вербну неділю вони вже відсвяткували.

У католиків цю неділю називають пальмовою. У той же час православні християни відзначають це свято на шостому тижні Великого посту, що передує Великодню.

Головні традиції Вербної неділі

Згідно з давніми традиціями, у цей день проводять богослужіння. Під час богослужіння парафіяни моляться і освячують гілочки верби. До речі, цікаво, що ті люди, які йдуть у храм, повинні простояти до кінця служби з запаленою свічкою.

Виходячи з церкви в Вербну неділю, серед людей прийнято легко торкатися один одного лозою, при цьому примовляючи:

Не я б’ю - верба б’є,

За тиждень - Великдень,

Недалечко - червоне яєчко!

Фото: Вербна неділя настане вже скоро (УНІАН)

До речі, освячена в церкві верба вважається оберегом і символом весни та нового життя.

Гілки верби розміщують у кожній кімнаті будинку, прикрашають ними ікони. Деякі гілки зберігають протягом усього року.

Прикмети, пов'язані з Вербною неділею

Якщо на Вербну неділю зовсім немає заморозків, це означає, що врожай буде багатим.

На майбутній врожаю вплине дощ. Якщо у Вербну неділю погода раптом стала дощовою, то восени ви зберете хороший урожай. Також якщо у цей день панує лише суха погода, то врожай буде не дуже.

Сонячна і безвітряна погода у цей день передбачає настання теплого літа.

Чого не можна робити у Вербну неділю

В цей період все ще триває Великий піст. Тому у Вербну неділю, як і в інші дні посту, варто відмовитися від розваг, від зловживання алкоголем та масових розважальних заходів.

Фото: Гілочка верби - священний символ Вербної неділі (УНІАН)

Але у свято можна дозволити собі трохи риби, додати в їжу олію і випити келих червоного вина. Вважається, що у Квітну неділю не можна готувати гарячі страви.

Також в цей день суворо забороняється робота, особливо фізична. Не можна шити, прибирати квартиру і саджати щось у городі.

Однак не варто забувати, що Вербна неділя – це все-таки хороше і затишне свято, тому не варто забороняти собі занадто багато чого. Варто провести цей день у колі родини або друзів і порадіти весні, яка вже точно настала і принесла з собою тепло і розкішне цвітіння дерев.

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