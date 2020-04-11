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Великдень під час карантину: у скільки обійдеться великодній кошик

STYLERЖиття    11.04.2020 - 19:06
Великдень під час карантину: у скільки обійдеться великодній кошик
Великдень в Україні (колаж: РБК-Україна)

Великдень в Україні буде проходити в кризових умовах

Православний Великдень в Україні випадає на 19 квітня - на час суворого карантину по всій країні. В цьому році вартість великоднього кошика становитиме приблизно 620 гривень. Якщо в неї будуть входити й овочі, то ціна зросте до 801 гривні. Які продукти та скільки будуть коштувати – читайте нижче.

Як повідомляє директор наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, у 2020 році вартість великоднього кошика зросте на 88 гривень, у співвідношенні з минулим роком. Так, кілограм паски домашнього приготування буде коштувати приблизно 96 грн. Вартість паски в магазині буде ще вище. Вчений пояснив, що ціна на паску у 2020 році зросла через подорожчання його складових, а також збільшення вартості ресурсів для хлібопекарень і ажіотажу на продукти під час карантину в Україні.

За даними Лупенко, найбільш висока вартість в кошику буде у ковбаси домашнього приготування — 118 грн/0,5 кг, буженини — 110 грн/0,5 кг. За рік вони подорожчали на 13,5 % та 12,2 % відповідно. При цьому 0,5 кг сала буде коштувати приблизно 48 грн, вершкового масла — 85 грн, твердого сиру — 75 грн, м'якого — 55 грн.

Середня ціна на десяток яєць складе 20 грн. Вартість хрону залишиться на рівні 2019 року і буде рівна приблизно 12 грн.

У разі наповнення кошика додатковими складовими її ціна складе 801 грн, що на 12,7 % більше торішнього показника.

0,5 кг яблук в середньому коштуватиме 7 грн, тепличних помідорів — 25 грн, огірків — 29 грн. Вартість пляшки "Кагору" складе близько 120 грн.

"В умовах невисокої купівельної спроможності населення, яка перебуває під додатковим негативним впливом від впровадження в державі карантинних заходів, пов'язаних з коронавірусом COVID-19, українці змушені будуть економити на дорогій частини великоднього кошика. Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, сиру. Заощадження можуть проявитися у використанні більш дешевої продукції або в зменшенні кількості продукту у кошику", - підсумував Юрій Лупенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.

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