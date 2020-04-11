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Католицька Пасха 2020: ці продукти повинні обов'язково бути в кошику

STYLERЖиття    11.04.2020 - 13:59
Католицька Пасха 2020: ці продукти повинні обов'язково бути в кошику
Католицька Пасха 2020 - якими продуктами треба закупитися (Віталій Носач, РБК-Україна)

Опубліковано топ продуктів, які варто першочергово купити на Великдень

12 квітня 2020 українцями прийнято святкувати католицьку Пасху - найдавніше й найважливіше свято. Ми вирішили розібратися і відповісти на головне питання, що турбує кожного - які продукти варто першочергово покласти у кошик.

Як відомо, основним символом Великодня і атрибутом кошика вважається паска, яка символізує тіло Христа. Паски прийнято пекти в Чистий четвер, Страсну п'ятницю і в суботу вранці.

Також важливим атрибутом у святковому кошику є фарбовані і розписні яйця. Раніше їх фарбували виключно в червоний колір, оскільки він символізував кров Ісуса Христа.

Крім цього, на столі обов'язково повинні бути молочні продукти. Сир, сметана, молоко - все що завгодно. Також є традиція за якою прийнято класти сіль, адже вона є символом достатку і здоров'я.

Молоко, Сыр, Ломтики Сыра, Молочные ПродуктыКатолицька Пасха 2020 - якими продуктами треба закупитися (pixabay.com)

Не варто забувати й про хрін, адже він є символом духу. І звичайно ж - м'ясо. На Великдень українці традиційно освячують сало, шинку, ковбаси і копченості.

Нагадаємо, що економісти розрахували вартість великоднього кошика.

Ми писали, що з'явилося пояснення, як будуть освячувати кошики у карантин.

А також повідомляли про те, що українцям будуть безкоштовно приносити освячені паски додому.

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