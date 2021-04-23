У Кабміні розповіли, коли Київ може вийти з "червоної" зони

Київ найближчими днями може вийти з "червоної" карантинної зони і увійти в "помаранчеву". У столиці поліпшується ситуація з коронавірусом.

"Все насправді буде залежати від того, як ми самі дотримуємося карантину", - зазначив він.

За його словами, найближчими днями з червоної зони можуть вийти до шести регіонів, у тому числі Київ і область.

Немчинов зазначає, що практично всі області, які на початку введення адаптивного карантину потрапили в червону зону, вже вийшли з неї. Червоною залишається тільки Львівська область, але там ситуація з коронавірусом теж поліпшується.

За очікуваннями влади Львівська область з наступного тижня зможе перейти в жовту зону.

Нагадаємо, що раніше голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначав, що Київ може вийти з "червоної" зони до кінця травневих свят.

"Спостерігаємо зниження показників захворювання. Але показник госпіталізацій, виявлення важких випадків захворювання залишаються високими. У нас є позитивна динаміка і ми можемо днями перейти до "помаранчевої" зони", - заявляв Рубан.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов В ефірі програми "Ранок з Україною" заявив, що Київ до кінця тижня може перейти відразу в "жовту" зону карантину.