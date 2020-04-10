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Великдень в Україні 2020: в ПЦУ уточнили, як будуть освячувати паски

STYLERЖиття    10.04.2020 - 09:29
Великдень в Україні 2020: в ПЦУ уточнили, як будуть освячувати паски
Великдень в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Священний Синод прийняв рішення про богослужіння та освячення паски в умовах карантину

Великдень в Україні у 2020 році пройде в умовах карантину через загрозу поширення коронавірусу по країні. На свято багато храмів будуть відкриті, але були введені жорсткі обмеження на відвідування служб та освячення великодніх кошиків.

У ПЦУ уточнили, як будуть проводити обряди освячення кошиків в карантинних умовах. Священний Синод Православної церкви України прийняв рішення відмовитися від загальних присвят на Великдень в храмах і на територіях біля них. Про це йдеться в рішенні Священного Синоду, яке розмістили на сайті ПЦУ.

"Враховуючи заборону масових релігійних заходів – звичайні загальні посвячення верби та великодніх страв для мирян в храмах і на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей", - сказано в повідомленні.

У невеликих населених пунктах здійснюватиметься освячення великодніх кошиків за місцем проживання парафіян. Також дозволено проводити обряди освячення в місцях виробництва і продажу пасок.

У ПЦУ уточнили, що індивідуальне відвідування храмів для вірян не заборонено. Однак такі візити варто проводити під позабогослужбовий час.

Крім того, Священний Синод прийняв рішення перенести відвідування священниками та парафіянами кладовища в поминальні дні. Поминальна субота після Великодня перенесена на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня.

Нагадаємо, раніше в МВС дали роз'яснення з приводу того, як будуть проходити Великодні свята в Україні в умовах карантину.

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