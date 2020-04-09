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Великдень в Україні 2020: з'явилося пояснення, як будуть освячувати кошики в карантині

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 13:44
Великдень в Україні 2020: з'явилося пояснення, як будуть освячувати кошики в карантині
Великдень 2020 в Україні в карантині (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли про правила відвідування храмів і освячення кошиків в умовах карантину

Карантин в Україні запроваджено з метою недопущення поширення коронавірусу. Він був продовжений до 24 квітня і в уряді не виключають продовження карантинних заходів до початку травня. 6 квітня карантин був посилений і жителям країни заборонили відвідування парків, скверів, храмів та спортивних майданчиків.

У міністерстві внутрішніх справ України уточнили, як будуть проводити обряди освячення великодніх кошиків в умовах карантину. Вони відзначили, що підготовлено кілька сценаріїв.

У великих містах священнослужителі можуть відвідати пекарні, заводи або магазини та провести обряд освячення пасок. Таким чином всі покупці зможуть придбати вже освячені продукти.

У сільській місцевості усі віряни зможуть виставити свої великодні кошики за ворота, а священники зможуть пройти напередодні свята вулицями та провести обряди освячення кошиків.

Служби в храмах, за словами представників МВС, проводитимуть, проте в приміщення будуть допускати не більше 10 осіб одночасно. Всім парафіянам рекомендовано дивитися трансляції пасхальних богослужінь онлайн.

В церкві під час богослужіння можуть бути присутніми одночасно: священник, служка, дяк і особи, які технічно обслуговують службу та забезпечують онлайн-трансляцію. У всіх присутніх обов'язково повинні бути маски або респіратори. Без захисного засобу в церкві дозволено бути тільки священнику.

Вірянам не заборонено відвідувати храми в індивідуальному порядку у відсутності служб, але при цьому в приміщенні має перебувати одночасно не більше двох осіб, не враховуючи священника. У маленьких храмах – одна людина і священник. Всі присутні повинні бути в масках, а на вулиці біля храму не повинно бути черг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям будуть безкоштовно приносити освячені паски додому.

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