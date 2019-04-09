Названа цьогорічна вартість великоднього кошика

Фото: великодній кошик (РБК-Україна)

Кошик подорожчав приблизно на рівень загальної інфляції

Вартість випікання паски у домашніх умовах у 2019 році, виходячи із актуальних цін, становитиме 44 грн за виріб вагою 0,7 кг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Економічного дискусійного клубу.

Таким чином, порівняно із минулорічними Великоднем, вартість приготування паски зросла на 7%, тобто нижче річної інфляції.

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Основний вплив на підвищення вартості паски за період, що минув від попереднього Великодня, справило подорожчання масла вершкового (на 11%, "плюс" 6 грн на виробі), борошна пшеничного (на 19%, "плюс" 2 грн.), молока (на 10%, "плюс" 1 грн.).

Натомість, вартість яєць та цукру знизилися на 9-13%, що також сприяло сповільненню темпів зростання вартості паски.

Крім того, на формування економ-кошика, який складається лише із 6 традиційних для освячення у храмі компонентів, українцям у поточному році необхідно буде витратити не менше 248 грн, що на 8% більше, ніж торік.

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Нагадаємо, у 2019 році Пасха випадає на неділю, 28 квітня. Згідно з рішення Кабміну, українці відпочиватимуть на свята п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому споживчі ціни в Україні в порівнянні з січнем зросли на 0,5%. За даними Державної служби статистики, в річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.