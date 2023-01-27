Умер известный украинский врач Исаак Трахтенберг: огромная потеря для науки

Известный украинский токсиколог и гигиенист Исаак Трахтенберг скончался в возрасте 99 лет в Киеве. Многие годы он возглавлял научный коллектив исследователей по медицине труда и профилактической токсикологии. Также он был ученым, лауреатом Государственной премии в области науки и техники.

Исаак Михайлович Трахтенберг родился 11 ноября 1923 года в Житомире. Окончил школу в Киеве, а потом стал студентом филологического факультета Киевского университета. В 1941 году поступил в Киевский медицинский институт.

С 1947 года участвовал в первых послевоенных научных форумах по профилактической медицине. В 1951 году получил научную степень кандидата медицинских наук, в 1952 - ученое звание доцента. В 1964 - доктора медицинских наук, а в 1966 году он стал профессором.

Награжден медалями и грамотами, в том числе "За оборону Киева". Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, премии НАН Украины имени А. А. Богомольца. Его считают основателем отечественной токсикологии.

"Исаак Михайлович Трахтенберг почти 50 лет не только возглавлял научный коллектив исследователей по медицине труда и профилактической токсикологии, но и берег и приумножал научные традиции нашего Института. Искренние соболезнования всем родным и близким людям, тем кто знал этого светлого человека, коллег и друзей, всего научного сообщества. Прощание состоится в понедельник, 30 января, с 11:00 до 13;00 в конференц-зале института медицины труда имени Ю. И. Кундиева НАМН Украины", - сообщили в администрации.