Умер известный российский журналист Олег Панфилов, боровшийся с путинским режимом
Олег Панфилов, российский и грузинский журналист, публицист и писатель, скончался 10 февраля в возрасте 65 лет.
Об этом сообщила его жена Оксана Маслак в Facebook.
Что известно о смерти журналиста
"Олег умер", – лаконично написала супруга.
О причинах смерти не сообщается. Известно только, что еще несколько дней назад в Facebook Панфилова появлялись свежие посты, в том числе и в поддержку Украины.
Олег Панфилов с супругой (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)
Жизненные достижения Олега Панфилова
Панфилов родился в Таджикистане. В России был руководителем московского бюро Комитета защиты журналистов, директором Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России.
С 1994 года Панфилов работал в Фонде защиты гласности, затем возглавлял российский Центр экстремальной журналистики.
В сентябре 2008 года получил грузинское гражданство. Начиная с 2009 года, жил и работал в Грузии, назвав мотивами переезда "возможность свободно работать".
Олег Панфилов в молодости (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)
Сотрудничал до 2010 года с "Радио Свобода" (в 2017 году было объявлено в России "иноагентом").
В 2014-2019 годах сотрудничал с проектом "Крым. Реалии" украинской службы "Радио Свобода".
Являлся профессором Государственного университета Илии. До 2012 года работал на Первом Кавказском канале, созданном по инициативе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Автор и соавтор 54 книг, автор сценария 8 фильмов. Лауреат международных премий, Кавалер Орден Чести (Грузия).
Наследие Панфилова (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)
Одни из самых известных книг Панфилова:
- Украина и Грузия – почему вместе?
- Антисоветские истории
- Неизвестная война. Что произошло в Грузии в августе 2008 года
- Разговор с "в*тником"
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