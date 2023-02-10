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Умер известный российский журналист Олег Панфилов, боровшийся с путинским режимом

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Пятница 10 февраля 2023 14:18
Умер известный российский журналист Олег Панфилов, боровшийся с путинским режимом Олег Панфилов скончался 10 февраля (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)
Автор: Светлана Мащенко

Олег Панфилов, российский и грузинский журналист, публицист и писатель, скончался 10 февраля в возрасте 65 лет.

Об этом сообщила его жена Оксана Маслак в Facebook.

Что известно о смерти журналиста

"Олег умер", – лаконично написала супруга.

О причинах смерти не сообщается. Известно только, что еще несколько дней назад в Facebook Панфилова появлялись свежие посты, в том числе и в поддержку Украины.

Умер известный российский журналист Олег Панфилов, боровшийся с путинским режимом

Олег Панфилов с супругой (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)

Жизненные достижения Олега Панфилова

Панфилов родился в Таджикистане. В России был руководителем московского бюро Комитета защиты журналистов, директором Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России.

С 1994 года Панфилов работал в Фонде защиты гласности, затем возглавлял российский Центр экстремальной журналистики.

В сентябре 2008 года получил грузинское гражданство. Начиная с 2009 года, жил и работал в Грузии, назвав мотивами переезда "возможность свободно работать".

Умер известный российский журналист Олег Панфилов, боровшийся с путинским режимом

Олег Панфилов в молодости (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)

Сотрудничал до 2010 года с "Радио Свобода" (в 2017 году было объявлено в России "иноагентом").

В 2014-2019 годах сотрудничал с проектом "Крым. Реалии" украинской службы "Радио Свобода".

Являлся профессором Государственного университета Илии. До 2012 года работал на Первом Кавказском канале, созданном по инициативе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Автор и соавтор 54 книг, автор сценария 8 фильмов. Лауреат международных премий, Кавалер Орден Чести (Грузия).

Умер известный российский журналист Олег Панфилов, боровшийся с путинским режимом

Наследие Панфилова (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)

Одни из самых известных книг Панфилова:

  • Украина и Грузия – почему вместе?
  • Антисоветские истории
  • Неизвестная война. Что произошло в Грузии в августе 2008 года
  • Разговор с "в*тником"

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