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Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года

Четверг 29 августа 2024 18:00
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Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года Фото: От каких духов вы будете получать комплименты (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Комплиментарные духи - это ароматы, которые подходят на все сезоны и создают гармоничный, сбалансированный ансамбль. Они могут использоваться вместе для достижения более сложных и многогранных эффектов.

От каких ароматов вы будете получать немало комплиментов по версии 2024 года - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Комплиментарные духи 2024

Princess by Kilian

Kilian Paris стремился придать женщинам уникальный изысканный аромат, вдохновляющий их на новые свершения. Princess - это как не спеша пить зеленый чай мокко с щепоткой имбиря. Ноты духов: имбирь, зеленый чай, зефир. Даже в рекламной компании парфюма можно увидеть легкие зефирки, которым окружен стильный флакон.

Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года

Un Jardin Sur Le Nil Hermes

Этот аромат лучше всего будет раскрываться летом. Это ледяной конденсат, хорошо освежит вас летом цитрусово-горькими нотами. Основные ноты - грейфрут, манго, морковь, лайм, дерево.

Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года

Concrete Comme des Garcons

Это особый аромат унисекса. Некоторые говорят, что он пахнет кока-колой и ванилью. Он прохладный и влажный, будет очень идти на лето.

Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года

Tobacco Vanille Tom Ford

Это просто хит в парфюмерии, идеально подойдет на холодное время года. Tom Ford переосмысливает классический табак со сливочным ароматом бобов тонкая, ванили, какао, сухими фруктовыми аккордами и сладким древесным соком – для современного, роскошного и опьяняющего впечатления уверенности и силы.

Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года

Cinema YSL

Это супер-женский аромат уверенной в себе леди. Духи миндальные с белыми цветками. Эта красота очень подходит женщинам, вы захотите купаться в нем и наслаждаться им каждый миг.

Аромат универсален, можно носить как зимой, так и весной.

Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года

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В материале были использованы данные с сайтов Kremchik.ua, Makeup, Aromateca.

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