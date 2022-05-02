Хлопець-мем зі Львова знайшовся і розповів, чому не помітив Анджеліну Джолі у кав'ярні

Хлопець-мем, який став знаменитим завдяки відео зі львівської кав'ярні, куди завітала Анджеліна Джолі , знайшовся. Його звати Юліан, йому 14 років, і він каже - не одразу зрозумів, що відбувається навколо.

Про це йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Львів'янин Юлік закінчує восьмий клас, носить розмальовані кросівки, катає на велосипеді.

Того дня хлопець саме їхав забирати колесо до свого транспорту. Маршрутки довго не було, тому він зайшов до кав'ярні перекусити.

"Краєм вуха чую, хтось англійською розмовляє... Думаю, якась американська знаменитість інстаграмна... Бачу її, але не зрозумів хто це, не впізнав її", - розповідає Юліан і каже, що в житті актриса зовсім інша.

У той момент він слухав музику, переглядав пости в Інстаграм. Потім поїхав собі додому. Там мама показала йому відео з ним.

"Я поки додому приїхав, я вже майже у всіх пабліках був", - каже він і додає - думав, що це був сон.

Юлік зараз збирає меми про себе, і зовсім не ображається.

А ще хлопець гарно малює - його роботи можна подивитися в Instagram.

Дивіться нижче найкращі меми з цим хлопаком: