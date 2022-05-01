МЗС про спробу Росії дискредитувати візит Джолі в Україну: змиріться з реальністю

Міністерство закордонних справ України відреагувало на спробу Росії дискредитувати візит Анджеліни Джолі. МЗС закликало Москву змиритися з реальністю і рекомендувало продовжити роботу з імпортозаміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка .

"МЗС РФ схвилював приїзд в Україну посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається, не подобається - а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "самому розкрученому представнику всього світу", а Росія - ні", - написав у своєму Facebook Ніколенко.

Спікер підкреслив, що сьогодні від російського режиму відхрещуються навіть маргінальні зірки закордонного шоубізнесу. Він додав, що всі спроби Москви дискредитувати мету поїздки Джолі в Україну виявилися марними.

"Світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через війну проти України", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Росія втратила можливість реабілітуватися в очах міжнародної спільноти. В результаті Москві залишається тільки одне - працювати над імпортозаміщенням.

"Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - іронічно зауважив він.

Ніколенко попередив колег з російського МЗС, що наступного разу їм варто згадати про творчий колектив "Відрада Путіна".