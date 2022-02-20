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Зонд NASA зробив перші фото Венери у видимому світлі

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Неділя 20 лютого 2022 16:00
Зонд NASA зробив перші фото Венери у видимому світлі Фото: зонд NASA зробив перші фото Венери у видимому світлі (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe зробив третій обліт Венери ще в липні 2020 року. Під час операції він зробив унікальні фото планети у видимому світлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Чим особлива Венера?

Планета схожа на Землю за розмірами і розташуванням. Однак, на відміну від місяця і Марса - Венера оповита густими хмарами, які приховують її поверхню. У 1990-х роки, місія NASA Magellan досліджувала газові структури за допомогою радарних променів. Потім корабель JAXA Akatsuki проник в атмосферу планети, щоб зробити інфрачервоні зображення. Втім, єдині кадри поверхні у видимому світлі були зроблені апаратами "Венера" ще в 1970-х роках.

Все змінилося після третього обльоту планети зондом Parker Solar в 2020 році.

Зонд NASA зробив перші фото Венери у видимому світлі

"Венера - третій за яскравістю об'єкт в небі, але досі нам мало що було відомо про те, як виглядає її поверхня, через те, що вона закрита щільною атмосферою. Але тепер нам нарешті вдалося зазирнути в далекий світ", - заявив автор дослідження Брайан Вуд.

Фото: зонд NASA зробив перші фото Венери у видимому світлі (nasa.gov)

Під час маневру апарат залучив прилад WISPR, який здатний бачити слабкі особливості атмосфери і вітру. На подив вчених, цей процес також показав і поверхню планети. NASA було настільки в захваті від результату, що відправило повторно зонд для ще одного кола навколо Венери в лютому 2021 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA продемонструвало процес запечатування супутника в обтічник ракети. Також управління розповідало про підводні тренування астронавтів NASA.

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