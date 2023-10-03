Внук Софии Ротару, которого задержали во время бегства из Украины на лодке, рассказал, как живет сейчас

В марте 2022 года внука певицы Софии Ротару Анатолия Евдокименко задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины. Впоследствии мужчина все же смог уехать в Европу. Сейчас он признается, что вынужден был это сделать, потому что хотел начать новую жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью наследника исполнительницы для издания Deep House London .

Как сложилась жизнь Анатолия после бегства из Украины

Сейчас внук знаменитости живет в Лондоне, где он опубликовал несколько фото.

Лишь спустя долгое время артист, выступающий под псевдонимом SHMN, объяснил свой побег тем, что хотел начать жизнь с чистого листа.

Анатолий Евдокименко (фото: instagram.com/shmn)

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня и дала новый взгляд на жизнь", - сказал он.

Также во время своего интервью Анатолий выразил свои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Этот год, безусловно, был самым сложным годом в моей жизни, но также и годом перевоплощения. Более того, это был поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины, мои соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких в разгар этой войны" , - подытожил артист.