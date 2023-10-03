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Внук Софии Ротару, которого задержали во время бегства из Украины на лодке, рассказал, как живет сейчас

Вторник 03 октября 2023 20:30
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Внук Софии Ротару, которого задержали во время бегства из Украины на лодке, рассказал, как живет сейчас София Ротару с внуком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

В марте 2022 года внука певицы Софии Ротару Анатолия Евдокименко задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины. Впоследствии мужчина все же смог уехать в Европу. Сейчас он признается, что вынужден был это сделать, потому что хотел начать новую жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью наследника исполнительницы для издания Deep House London .

Как сложилась жизнь Анатолия после бегства из Украины

Сейчас внук знаменитости живет в Лондоне, где он опубликовал несколько фото.

Лишь спустя долгое время артист, выступающий под псевдонимом SHMN, объяснил свой побег тем, что хотел начать жизнь с чистого листа.

Внук Софии Ротару, которого задержали во время бегства из Украины на лодке, рассказал, как живет сейчасВнук Софии Ротару, которого задержали во время бегства из Украины на лодке, рассказал, как живет сейчас

Анатолий Евдокименко (фото: instagram.com/shmn)

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня и дала новый взгляд на жизнь", - сказал он.

Также во время своего интервью Анатолий выразил свои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Этот год, безусловно, был самым сложным годом в моей жизни, но также и годом перевоплощения. Более того, это был поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины, мои соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких в разгар этой войны" , - подытожил артист.

Напомним, недавно София Ротару делилась со своими поклонниками архивным фото с покойным мужем.

Также мы рассказывали, что Остапчук "вляпался" в скандал из-за публичной ревности молодой жены.

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