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Папа Римський зробив гучну заяву про зустріч Зеленського з Путіним

STYLERВійна    08.12.2019 - 16:49
Папа Римський зробив гучну заяву про зустріч Зеленського з Путіним
Володимир Зеленський, Володимир Путін і Папа Римський Франциск (фото: РБК-Україна)

Папа Римський помолився за зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним

Папа Римський Франциск виступив перед віруючими у Ватикані і заявив, що молиться за успіх зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також інших учасників нормандського саміту. Понтифік вважає, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" має принести Україні "плоди миру". Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, Папа Римський Франциск заявив, що проводжає зустріч "нормандської четвірки" своєю молитвою, бо Україні потрібен мир. Також він закликав інших парафіян приєднатися до молитви заради розв'язання проблем в Україні.

"Хочу супроводжувати цю зустріч своєю молитвою, оскільки цій країні і цим людям потрібен мир. Закликаю вас зробити те ж саме, щоб політичний діалог пройшов в мирному ключі і приніс народу України справедливість і процвітання", - розповів Франциск.

Папа Римський зробив гучну заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Нормандський саміт (фото: Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня в Єлисейському палаці в Парижі. Лідери Росії, України, Німеччини та Франції обговорять врегулювання ситуації в Донбасі.

Варто також відзначити, що раніше у Володимира Зеленського розповіли, які питання Україна буде висувати для обговорення на нормандському саміті. Про це повідомила глава прес-служби Офісу президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Facebook.

"Перші три кроки, які підніме Президент Зеленський на зустрічі в Парижі: строки і умови повернення полонених українців, справжнє а не "фейковое" припинення вогню, і, звичайно, вивід чужих військ і бандформувань з території Донбасу", - написала вона.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПапа РимськийНормандська четвірка
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