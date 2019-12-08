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У президента назвали три ключові теми для обговорення на саміті нормандському

Новини » Політика     08.12.2019 - 12:06
У президента назвали три ключові теми для обговорення на саміті нормандському
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Мендель, без виведення пророссийскийх військ з Донбасу неможливо проведення виборів

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, у Парижі на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" буде в першу чергу піднімати питання про терміни та умови повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу. Про це повідомила глава прес-служби Офісу президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Facebook.

"Перші три кроки, які підніме Президент Зеленський на зустрічі в Парижі: строки і умови повернення полонених українців, справжню, а не "фейковое" припинення вогню, і, звичайно, висновок чужих військ і бандформувань з території Донбасу", - написала вона.

Також вона додала, що без виведення військ Російської Федерації з Донбасу неможливо проведення виборів.

"Останній (питання про виведення військ - ред.) - умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення в рамках виборів по всій території України, може статися тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань. Так говорить закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, не люди зможуть проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку - наша межа, потім - вибори, адже це наші території, а місцеві вибори будуть проходити по всій Україні", - підкреслила Мендель.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня в Парижі відбудеться саміт президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою зустрічі має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. год. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

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