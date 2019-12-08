Папа Римский сделал громкое заявление о встрече Зеленского с Путиным

Владимир Зеленский, Владимир Путин и Папа Римский Франциск (фото: РБК-Украина)

Папа Римский помолился за встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Папа Римский Франциск выступил перед верующими в Ватикане и заявил, что молится за успех встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также других участников нормандского саммита. Понтифик считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" должна принести Украине "плоды мира". Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщается, Папа Римский Франциск заявил, что провожает встречу "нормандской четверки" своей молитвой, так как Украине необходим мир. Также он призвал остальных прихожан присоединиться к молитве за разрешение проблем в Украине.

"Хочу сопроводить эту встречу своей молитвой, поскольку этой стране и этому народу необходим мир. Призываю вас сделать то же самое, чтобы политические диалог прошел в мирном ключе и принес народу Украины справедливость и процветание", - рассказал Франциск.

Нормандский саммит (фото: Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Напомним, что встреча "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

Стоит также отметить, что ранее у Владимира Зеленского рассказали, какие вопросы Украина будет выдвигать для обсуждения на нормандском саммите. Об этом сообщила глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

"Первые три шага, которые поднимет Президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", - написала она.