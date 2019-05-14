Викликає стрес: Супрун розвіяла міфи про популярний напій

Супрун розповіла правду про каву
Уляна Супрун розвіяла поширені міфи про популярний напій. Так експерт розповіла цікаві факти про каву на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Різним людям і при різних обставинах кава може бути як корисною, так і шкодити. Втім, якщо ви помірно споживаєте каву просто заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона корисна", - написала експерт.
Кава містить кофеїн і ряд поліфенольних сполук і ефірних масел, які позитивно впливають на здоров'я. У 2016 році каву виключили з переліку потенційно канцерогенних сполук, і внесли у список речовин з протипухлинною дією:
Однак кава може суттєво зашкодити здоров'ю, якщо його вживання переростає у звичку. "Як виникає залежність? Спочатку від кави добре: вона викликає викид дофаміну, серотоніну і ендорфінів - нейромедіаторів, які беруть участь у відчуттях задоволенні, бадьорості і радості", - зазначила Супрун.
Фото: (facebook.com/ulanasuprun)
У випадку залежності потрібно спробувати не пити каву кілька тижнів. Тільки тоді кількість аденозінових рецепторів зменшиться до звичного рівня.
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