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Помните любимый миллионами сериал "Рабыня Изаура"? Вот как сейчас выглядит главная героиня (фото)

Луселия Сантуш (фото: кадр из сериала)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Луселия Сантуш прославилась на весь мир, сыграв главную роль в бразильском сериале "Рабыня Изауры".

Как выглядит сейчас она и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Луселия Сантуш (фото: кадр из сериала)

После завершения сериала о нем в Украине мало кто вспоминал. Уселия стала звездой в 19 лет, а сейчас ей 66.

При этом новых ролей у нее нет, она ведет активную жизнь: ходит в горы, любит отдых на пляже, практикует буддизм и йогу, а также участвовала в выборах в местный парламент.

Луселия Сантуш (фото: кадр из сериала)

После завершения сериала о нем в Украине мало кто вспоминал. Луселия стала звездой в 19 лет, а сейчас ей 66 лет.

Хотя новых ролей у нее нет, она ведет активную жизнь: ходит в горы, любит отдых на пляже, практикует буддизм и йогу, а также принимала участие в выборах в местный парламент.

Луселия Сантуш (фото: instagram.com/luceliasantosoficial)


В личной жизни Луселии были два неудачных брака. Сейчас она разведена и имеет сына Педро, который также выбрал карьеру актера в Бразилии.

Недавно Луселия стала бабушкой, у нее родилась внучка Каролина.

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