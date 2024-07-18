Помните любимый миллионами сериал "Рабыня Изаура"? Вот как сейчас выглядит главная героиня (фото)

Актриса Луселия Сантуш прославилась на весь мир, сыграв главную роль в бразильском сериале "Рабыня Изауры".
Как выглядит сейчас она и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Луселия Сантуш (фото: кадр из сериала)
После завершения сериала о нем в Украине мало кто вспоминал. Уселия стала звездой в 19 лет, а сейчас ей 66.
При этом новых ролей у нее нет, она ведет активную жизнь: ходит в горы, любит отдых на пляже, практикует буддизм и йогу, а также участвовала в выборах в местный парламент.
Луселия Сантуш (фото: кадр из сериала)
После завершения сериала о нем в Украине мало кто вспоминал. Луселия стала звездой в 19 лет, а сейчас ей 66 лет.
Хотя новых ролей у нее нет, она ведет активную жизнь: ходит в горы, любит отдых на пляже, практикует буддизм и йогу, а также принимала участие в выборах в местный парламент.
Луселия Сантуш (фото: instagram.com/luceliasantosoficial)
В личной жизни Луселии были два неудачных брака. Сейчас она разведена и имеет сына Педро, который также выбрал карьеру актера в Бразилии.
Недавно Луселия стала бабушкой, у нее родилась внучка Каролина.
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