UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал "Рабиня Ізаура"? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)

Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Луселія Сантуш прославилася на весь світ, зігравши головну роль у бразильському серіалі "Рабиня Ізаури".

Який вигляд зараз має вона і чим займається - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)

"Рабиня Ізаура" - культовий бразильський телесеріал, який вперше було показано у 1976 році. Він став однією з перших мильних опер на радянському телебаченні.

Головна героїня, незважаючи на відсутність досвіду, блискуче впоралася із завданням і залишила незабутнє враження в пам'яті глядачів по всьому світу.

Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)

Після завершення серіалу про нього в Україні мало хто згадував. Луселія стала зіркою в 19 років, а зараз їй 66.

Хоча нових ролей у неї немає, вона веде активне життя: ходить у гори, любить відпочинок на пляжі, практикує буддизм і йогу, а також брала участь у виборах до місцевого парламенту.

Луселія Сантуш (фото: instagram.com/luceliasantosoficial)

В особистому житті Луселії були два невдалі шлюби. Зараз вона розлучена і має сина Педро, який також обрав кар'єру актора в Бразилії.

А нещодавно Луселія стала бабусею, у неї народилася внучка Кароліна.

Читайте РБК-Україна в Google News
АкторкаЗірки