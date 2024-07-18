Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал "Рабиня Ізаура"? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)

Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)

"Рабиня Ізаура" - культовий бразильський телесеріал, який вперше було показано у 1976 році. Він став однією з перших мильних опер на радянському телебаченні.

Головна героїня, незважаючи на відсутність досвіду, блискуче впоралася із завданням і залишила незабутнє враження в пам'яті глядачів по всьому світу.

Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)

Після завершення серіалу про нього в Україні мало хто згадував. Луселія стала зіркою в 19 років, а зараз їй 66.

Хоча нових ролей у неї немає, вона веде активне життя: ходить у гори, любить відпочинок на пляжі, практикує буддизм і йогу, а також брала участь у виборах до місцевого парламенту.

Луселія Сантуш (фото: instagram.com/luceliasantosoficial)

В особистому житті Луселії були два невдалі шлюби. Зараз вона розлучена і має сина Педро, який також обрав кар'єру актора в Бразилії.

А нещодавно Луселія стала бабусею, у неї народилася внучка Кароліна.