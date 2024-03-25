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Помните пирожные "Персики"? Оказалось, их совсем не трудно приготовить (рецепт с видео)

Понедельник 25 марта 2024 18:06
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Помните пирожные "Персики"? Оказалось, их совсем не трудно приготовить (рецепт с видео) Как приготовить пирожные "Персики" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие помнят еще с детства нежное пирожное "Персик". Две цветные половинки из теста и сладкая начинка из сгущенки не только вкусные, но и красивые. Впрочем, многие не решаются приготовить пирожные самостоятельно, ведь кажется, что это тяжело. Но блогерша Юлия с ником "_lady.stegantseva_" показала очень простой рецепт, благодаря которому сделать "Персики" сможет каждый.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым девушка поделилась в Instagram.

Для того чтобы приготовить пирожные "Персики", вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 170 граммов сахара
  • 60 граммов сливочного масла
  • 60 граммов сметаны
  • 360 граммов муки
  • 3 гр. разрыхлителя
  • ванильный сахар.

Для начинки возьмите следующие продукты:

  • 120 гр. сливочного масла
  • 170 гр. вареной сгущенки.

Начнем приготовление. Взбейте миксером яйца и сахар, на это нужно потратить 3-4 минуты, пока не появится пена. Затем добавляйте туда растопленное масло и жирную сметану. Еще раз все взбейте миксером.

А в другой миске смешайте муку, разрыхлитель и немного ванилина. Добавляйте смесь в емкость со взбитыми яйцами постепенно, примерно в три этапа.

Сначала взбивайте тесто миксером, а затем вымешивайте его руками. Тесто для будущих "персиков" будет мягким, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Затем доставайте тесто и делите его на одинаковые кусочки, каждый из которых сформируйте их них шарики.

Помните пирожные &quot;Персики&quot;? Оказалось, их совсем не трудно приготовить (рецепт с видео)

Сделайте "приплюснутые" половинки (скриншот)

Выложите их на пергамент и противень и запеките в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. На это уходит 15-18 минут. Готовые половинки должны остыть.

А пока можно приготовить начинку. Взбейте миксером сливочное масло и вареную сгущенку, у вас должен получиться мягкий крем.

Затем берите половинки порожных, в каждой сделайте ложкой небольшие ямочки, потом выложите туда начинку и соедините их, словно персик.

Как покрасить пирожные "Персики"

Возьмите любую смесь для фруктового желе красного цвета. Разведите ее в воде и быстро обмокните пирожные, чтобы они не успели размякнуть. Также можете взять обычный фруктовый сок - красный или оранжевый. Затем обваляйте "персики" в сахаре и можете пробовать.

Рецепт пирожного "Персик" - видео

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