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Идеальная закуска на выходные. Рецепт "ленивой" пиццы, которая готовится за 10 минут (видео)

Суббота 23 марта 2024 18:39
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Идеальная закуска на выходные. Рецепт "ленивой" пиццы, которая готовится за 10 минут (видео) Как приготовить пиццу на хлебе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда хочется полакомиться чем-то вкусненьким, но времени на приготовление нет, а ждать курьера очень долго. Впрочем, фанатам пиццы точно не стоит унывать, ведь идеальную альтернативу этому блюду можно сделать всего за 10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видеорецепт от блоггерши с ником karinafisenkova, которым она поделилась в Instagram.

Приготовить "ленивую" пиццу очень легко. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 10 кусочков хлеба
  • томатный соус или кетчуп
  • сыр сулугуни
  • итальянские травы
  • колбаса.

Начнем приготовление. Выложите на застеленный пергаментом противень 5 кусочков хлеба. Сверху посыпьте их натертым сыром, а затем накройте первый "слой" оставшимся хлебом. Идеальная закуска на выходные. Рецепт &quot;ленивой&quot; пиццы, которая готовится за 10 минут (видео)

Идеальная закуска на выходные. Рецепт &quot;ленивой&quot; пиццы, которая готовится за 10 минут (видео)

Идеальная закуска на выходные. Рецепт &quot;ленивой&quot; пиццы, которая готовится за 10 минут (видео)

Рецепт пиццы из хлеба (скриншоты)

На каждом из кусочков будущей пиццы ложкой продавите небольшие "ямки", в которые выложите томатный соус или кетчуп. Посыпьте все итальянскими травами, сверху выложите еще порцию сыра, а финальный "слой" - нарезанная колбаса.

Составляющие можно изменять в зависимости от того, что в вашем холодильнике. Главное - чтобы вам было вкусно.

Поставьте противень в разогретую духовку и подождите, пока сыр расплавится. Эта вкусная закуска точно понравится детям и взрослым.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, как сделать маковые блины на заварном тесте.

Кроме этого, ранее стало известно, как приготовить сырный пирог из лаваша.

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