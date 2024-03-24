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Бомбезные крылышки в кока-коле. Приготовьте эту вкуснятину, если устали от обычных блюд

Воскресенье 24 марта 2024 21:35
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Бомбезные крылышки в кока-коле. Приготовьте эту вкуснятину, если устали от обычных блюд Как приготовить крылышки в круге (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерка-китаянка с ником "Мисс кола", которая сейчас живет в Украине и активно учит язык нашей страны, поделилась невероятным рецептом, который точно понравится тем, кто устал от обычных блюд. Если это о вас - попробуйте приготовить бомбезные крылышки, тушеные в кока-коле, вы будете в шоке от тогот, насколько это вкусно.

О рецепте крылышек в коле рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое блогерша разместила в Instagram.

Для приготовления крылышек вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 граммов куриных крылышек
  • 40-50 грамм соевого соуса
  • 330 миллилитров кока-колы
  • 1 "звездочка" бадьяна
  • щепотка соли
  • маленький кусочек свежего имбиря
  • кунжут, зеленый лук - по вкусу.

Начнем приготовление. Сначала залейте крылышки водой, хорошо промойте их, разрежьте на две части, а также сделайте небольшие надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом.

Обсушите крылышки бумажными полотенцами, переложите их в миску. Залейте их 20 граммами соевого соуса и подсолите. Хорошо перемешайте и оставьте крылышки на 20 минут.

Затем возьмите глубокую сковороду (желательно "вок"). Нагрейте ее на огне, добавьте немного масла, а затем выложите "звездочку" бадьяна и нарезанный тоненькими кольцами имбирь. Далее выложите в сковороду крылышки и обжарьте их до золотистой корочки.

Затем залейте их остатками соевого соуса и колой. Протушите крылышки под крышкой, достаточно всего 20 минут. А перед подачей посыпьте их кунжутом и нарезанным зеленым луком.

Крылья в кока-коле - рецепт на видео

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