Топливо дорожает. Но эти советы помогут сэкономить деньги на АЗС

Регулярно обслуживайте авто

Проверяйте состояние своего авто! Незначительные поломки могут привести к увеличению расхода горючего. Например, неправильное давление в шинах или загрязненный воздушный фильтр могут повысить расход бензина и дизеля на 10%.

Не увлекайтесь кондиционером

Если вы еще не знали, то кондиционер увеличивает расход топлива на 10-20%! Отключите его, особенно когда отправляетесь в короткие поездки или когда едете с низкой скоростью. Ведь в таких случаях толку от него - ноль.

Используйте круиз-контроль

На длинных расстояниях или на шоссе используйте круиз-контроль. Это поможет поддерживать постоянную скорость и снизить расход топлива.

Не превышайте скорость

Ездите с разумными оборотами и с постоянной скоростью, избегайте частых нажатий на педали газа или тормоза. И помните: большие скорости, резкие остановки и старты серьезно повышают расход топлива.

Составьте правильный маршрут

Старайтесь избегать часов пик. Используйте навигацию, чтобы выбрать кратчайший маршрут до места назначения и избежать пробок. Кроме того, попытайтесь объединить несколько выездов в один, чтобы уменьшить количество поездок.

Выберите правильное топливо

Некоторые автомобили более эффективно работают на отдельных видах горючего. В соответствии с рекомендациями производителя выберите тот бензин или дизель, который лучше всего подходят для марки вашего автомобиля.

Уменьшите время простоя

Если вы остановились более чем на минуту - лучше заглушить двигатель автомобиля.

Садитесь за руль только при необходимости

Для коротких расстояний можно использовать велосипед или идти пешком. Также можно пользоваться самокатом, публичным транспортом, каршерингом. Это не только поможет вам сэкономить на топливе, но и снизит нагрузку на дороги и поможет снизить выбросы CO2. Одним словом, не нужно ехать на авто за лимонадом в магазин, который находится через дорогу от вашего дома.

Избегайте ненужной нагрузки

Багажник на крыше, погрузка в багажнике - все это увеличивает расход топлива. Поэтому совет: выбросьте из авто лишний хлам, которым вы не пользуетесь.

Кроме того, старайтесь покупать горючее в утренние часы или поздно вечером, когда на улице прохладнее, и не пренебрегайте всевозможными программами лояльности от АЗС.