Топливо дорожает. Но эти советы помогут сэкономить деньги на АЗС

С 1 июля в Украине выросли цены на топливо на АЗС. Подорожание бензина, дизеля и автомобильного газа стало следствием того, что налоги на горючее - акцизы и НДС по ставке 20% - возвращаются на довоенный уровень. Конечно, это заставляет задуматься водителей над тем, как экономить топливо.
Вот несколько простых правил, соблюдая которые, вы сможете сэкономить бензин или дизель в баке, а соответственно - сохраните свой бюджет, не жертвуя комфортом и безопасностью.
Проверяйте состояние своего авто! Незначительные поломки могут привести к увеличению расхода горючего. Например, неправильное давление в шинах или загрязненный воздушный фильтр могут повысить расход бензина и дизеля на 10%.
Если вы еще не знали, то кондиционер увеличивает расход топлива на 10-20%! Отключите его, особенно когда отправляетесь в короткие поездки или когда едете с низкой скоростью. Ведь в таких случаях толку от него - ноль.
На длинных расстояниях или на шоссе используйте круиз-контроль. Это поможет поддерживать постоянную скорость и снизить расход топлива.
Ездите с разумными оборотами и с постоянной скоростью, избегайте частых нажатий на педали газа или тормоза. И помните: большие скорости, резкие остановки и старты серьезно повышают расход топлива.
Старайтесь избегать часов пик. Используйте навигацию, чтобы выбрать кратчайший маршрут до места назначения и избежать пробок. Кроме того, попытайтесь объединить несколько выездов в один, чтобы уменьшить количество поездок.
Некоторые автомобили более эффективно работают на отдельных видах горючего. В соответствии с рекомендациями производителя выберите тот бензин или дизель, который лучше всего подходят для марки вашего автомобиля.
Если вы остановились более чем на минуту - лучше заглушить двигатель автомобиля.
Для коротких расстояний можно использовать велосипед или идти пешком. Также можно пользоваться самокатом, публичным транспортом, каршерингом. Это не только поможет вам сэкономить на топливе, но и снизит нагрузку на дороги и поможет снизить выбросы CO2. Одним словом, не нужно ехать на авто за лимонадом в магазин, который находится через дорогу от вашего дома.
Багажник на крыше, погрузка в багажнике - все это увеличивает расход топлива. Поэтому совет: выбросьте из авто лишний хлам, которым вы не пользуетесь.
Кроме того, старайтесь покупать горючее в утренние часы или поздно вечером, когда на улице прохладнее, и не пренебрегайте всевозможными программами лояльности от АЗС.
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